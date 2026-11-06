Cantante Mon Laferte es agredida en pleno concierto y retirada del escenario: ¿Cuál es su estado de salud? La artista chilena Mon Laferte fue víctima de un violento momento y con ayuda de su personal de seguridad salió del escenario.

Mon Laferte, de 43 años, sufrió un desagradable incidente durante un concierto en Las Vegas, Estados Unidos. La cantante chilena fue agredida por una asistente que le lanzó un celular, el cual terminó impactándola en el rostro mientras interpretaba su tema 'Amárrame'.

La escena quedó registrada en video el viernes 6 de noviembre y se hizo viral rápidamente en redes sociales. Tras el impacto, la artista mostró gestos de dolor y fue retirada del escenario por agentes de seguridad, mientras su banda continuaba con el show. Ante lo ocurrido, el público comenzó a abuchear a la responsable de la agresión.

Video destacado ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cuál es el estado de salud de Mon Laferte tras ser agredida en concierto?

Debido al impacto, que habría alcanzado la zona de su ojo izquierdo, Mon Laferte fue sacada del escenario para recibir atención médica, por lo que su espectáculo se interrumpió durante varios minutos. Sin embargo, para alegría de sus fanáticos, la intérprete de 'Tu falta de querer' regresó al recinto y continuó con su presentación. Aparentemente, la agresión no le habría ocasionado ninguna lesión de gravedad.

Por su parte, el personal de seguridad identificó a la responsable del ataque y la retiró inmediatamente del coliseo.

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que la asistente actuó de esa manera contra la ganadora de cinco Latin Grammy.

¿Mon Laferte se pronuncia tras agresión en concierto?

Mon Laferte no se pronunció tras ser agredida durante un concierto en Las Vegas, Estados Unidos, el jueves 5 de noviembre. En sus redes sociales, solo ha compartido información reciente sobre la gira europea que tendrá en enero de 2027 y vestuario nuevo y zapatos que usará en una próxima presentación.