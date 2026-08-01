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¡Uruguay y Perú se unen! La Nueva Escuela confirma colaboración musical con JP El Chamaco

La Nueva Escuela, el grupo musical uruguayo, triunfa en Perú con su reciente gira, donde cautivó a su público con grandes éxitos. La banda confirma su retorno al país del 15 al 31 de octubre.


El vocalista Jonathan Suárez expresó su emoción por una colaboración con el cantante JP El Chamaco, aunque sin revelar detalles. Fotos: difusión
El vocalista Jonathan Suárez expresó su emoción por una colaboración con el cantante JP El Chamaco, aunque sin revelar detalles. Fotos: difusión
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El grupo musical uruguayo La Nueva Escuela no deja de soñar con la internacionalización y muestra de ello es su reciente gira por varias ciudades del Perú, donde cautivó a sus fanáticos con todos sus éxitos. Sumado a ello, anunciaron que en las próximas semanas volverán a nuestro país y también señalaron que ya tienen confirmada una colaboración con el cantante de reparto JP El Chamaco.

En una reciente entrevista en una radio del local, el vocalista principal de La Nueva Escuela, Jonathan Suárez, se mostró emocionado por la colaboración que tienen con JP El Chamaco. Sin embargo, evitó dar mayores detalles de este proyecto musical. Solo prometió que será todo un hit.

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La Nueva Escuela volverá al Perú

Tras su reciente gira por ciudades como Miraflores, Arequipa, Pisco, Chincha, Ica y Callao, todas con lleno total, la agrupación uruguaya mediante la productora encargada de sus shows en Perú, confirmó su regreso al país del 15 al 31 de octubre para alegría de todos sus fans que quizás no pudieron asistir a sus conciertos en esta primera gira de 2026.

La Nueva Escuela es una destacada banda uruguaya que se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la plena, un género musical tradicional de Uruguay. La banda ha ganado popularidad no solo en su país, sino también en el extranjero gracias a temas como: 'Todita (La Boca)', 'Mi plena', 'Galería', 'Se me olvida', 'Sábado Rebelde', 'Gata Only', 'La Presión', 'Tu Fanático' y muchas más.

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