Modelo Valentina Ferrer anuncia su ruptura con cantante J Balvin tras casi 10 años juntos: “Decisión tomada desde el amor”
Valentina Ferrer confirmó el fin de su relación con el cantante J Balvin tras varios años juntos. La modelo argentina compartió un emotivo mensaje en redes sociales y explicó qué pasará con el hijo que tienen en común.
La relación entre Valentina Ferrer y J Balvin llegó a su fin después de varios años juntos. La modelo argentina confirmó la separación la tarde del miércoles 16 de septiembre mediante un mensaje publicado en sus historias de Instagram, con el que puso fin a las especulaciones que habían surgido en los últimos días sobre una posible crisis entre ambos.
La también actriz de televisión explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo y remarcó que ambos afrontan esta nueva etapa con respeto. Además, señaló que su prioridad seguirá siendo el bienestar de su hijo Río, quien nació en junio de 2021 y es el único heredero que tienen en común con el popular cantante.
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Publicación de Valentina Ferrer anunciando el fin de su relación con J Balvin. Foto: Instagram.
Valentina Ferrer anuncia el fin de su relación con J Balvin con emotivo mensaje
"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados", escribió Valentina Ferrer al confirmar públicamente el final de su relación con J Balvin. La modelo no reveló los motivos específicos de la separación y señaló que la decisión fue adoptada de manera consensuada.
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En su comunicado, la argentina explicó que la determinación fue tomada desde el corazón y pensando en lo mejor para la familia que formaron: "Decisión tomada desde el amor". También dejó claro que, pese al fin de su relación sentimental, ambos continuarán acompañando a su hijo Río.
"Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor", expresó. Finalmente, pidió comprensión y respeto mientras atraviesan este momento de manera privada y con tranquilidad.
J Balvin y Valentina Ferrer tienen un hijo en común: ¿quién es Río?
J Balvin y Valentina Ferrer son padres de Río, su único hijo en común, quien nació el 27 de junio de 2021 en Nueva York. La llegada del pequeño marcó una nueva etapa para la pareja, que había iniciado su relación sentimental en 2018, después de conocerse durante la grabación del videoclip ‘Sigo extrañándote’.