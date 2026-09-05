HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Cápsulas de oxígeno, tratamientos y más: estos serían los singulares pedidos de Ricky Martin para su concierto en Lima

Ricky Martin vuelve a Lima dos días antes de su esperado concierto en Costa 21. Esto es lo que se sabe sobre su show y los requerimientos que podría realizar el aclamado cantante puertorriqueño.

Ricky Martin se presentará en Costa 21 el jueves 10 de septiembre.
Ricky Martin se presentará en Costa 21 el jueves 10 de septiembre. | Foto: Masterlive Perú
Escuchar
Resumen
Compartir

Ricky Martin llegará a Lima antes de lo previsto por sus seguidores. El cantante puertorriqueño tiene programado arribar este martes 8 de septiembre, dos días antes del concierto que ofrecerá en Costa 21, una visita que tendrá como principal objetivo ultimar los detalles de su presentación.

Con la fecha cada vez más cerca, también crece la curiosidad por lo que rodea la estadía del artista de 54 años y las condiciones que suele considerar para afrontar sus exigentes shows.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA: ¿CÓMO SABER SI NECESITAS UNA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Ricky Martin confirma concierto en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas

lr.pe

¿Qué pedidos podría tener Ricky Martin durante su estadía en Lima?

El interés por los requerimientos del artista surge de los cuidados que su equipo ha solicitado en anteriores presentaciones. Según información difundida por medios de comunicación locales como Exitosa, entre ellos figuran tratamientos orientados a la recuperación física y la presencia de fisioterapeutas, recursos que pueden resultar clave para un espectáculo de intensa actividad física.

El pedido más llamativo es el de una cápsula de oxígeno hiperbárico. Este requerimiento fue reportado durante una reciente presentación internacional de Ricky Martin y formaría parte de las medidas de bienestar contempladas por su team. Sin embargo, no se ha confirmado que un dispositivo médico de este tipo haya sido solicitado específicamente para su concierto en Lima.

PUEDES VER: Conciertos en Lima septiembre 2026: artistas, fechas y entradas

lr.pe

Ricky Martin en Lima 2026: fecha de llegada, entradas y más

Lo que sí está confirmado es que el arribo de Ricky Martin con parte de su equipo está previsto para este martes 8 de septiembre. La agenda tendrá como prioridad los preparativos del concierto en Costa 21, recinto ubicado en la Costa Verde, aunque no se descarta la posibilidad de que disponga de algunas horas libres para hacer turismo.

El evento comenzará a las 9.00 p. m. del jueves 10 de septiembre, tendrá una duración aproximada de dos horas y repasará los más grandes éxitos del cantante, según la información oficial de la productora Masterlive. Las entradas continúan a la venta a través de Teleticket: Platinum con asiento numerado a S/494, VIP sin asiento a S/341 y las Tribunas izquierda y derecha, con asientos asignados, a S/377. Estos son los precios completos e incluyen la comisión por servicio.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La Bella Luz ofrecerá concierto GRATIS hoy sábado: lugar, horarios, setlist, invitados y todo sobre su show en Lima

La Bella Luz ofrecerá concierto GRATIS hoy sábado: lugar, horarios, setlist, invitados y todo sobre su show en Lima

LEER MÁS
Congreso propone permitir ingreso de agua y alimentos propios a conciertos y eventos masivos

Congreso propone permitir ingreso de agua y alimentos propios a conciertos y eventos masivos

LEER MÁS
Conciertos en Lima septiembre 2026: artistas, fechas y entradas

Conciertos en Lima septiembre 2026: artistas, fechas y entradas

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025