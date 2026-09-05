Cápsulas de oxígeno, tratamientos y más: estos serían los singulares pedidos de Ricky Martin para su concierto en Lima

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Ricky Martin llegará a Lima antes de lo previsto por sus seguidores. El cantante puertorriqueño tiene programado arribar este martes 8 de septiembre, dos días antes del concierto que ofrecerá en Costa 21, una visita que tendrá como principal objetivo ultimar los detalles de su presentación.

Con la fecha cada vez más cerca, también crece la curiosidad por lo que rodea la estadía del artista de 54 años y las condiciones que suele considerar para afrontar sus exigentes shows.

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¿Qué pedidos podría tener Ricky Martin durante su estadía en Lima?

El interés por los requerimientos del artista surge de los cuidados que su equipo ha solicitado en anteriores presentaciones. Según información difundida por medios de comunicación locales como Exitosa, entre ellos figuran tratamientos orientados a la recuperación física y la presencia de fisioterapeutas, recursos que pueden resultar clave para un espectáculo de intensa actividad física.

El pedido más llamativo es el de una cápsula de oxígeno hiperbárico. Este requerimiento fue reportado durante una reciente presentación internacional de Ricky Martin y formaría parte de las medidas de bienestar contempladas por su team. Sin embargo, no se ha confirmado que un dispositivo médico de este tipo haya sido solicitado específicamente para su concierto en Lima.

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Lo que sí está confirmado es que el arribo de Ricky Martin con parte de su equipo está previsto para este martes 8 de septiembre. La agenda tendrá como prioridad los preparativos del concierto en Costa 21, recinto ubicado en la Costa Verde, aunque no se descarta la posibilidad de que disponga de algunas horas libres para hacer turismo.

El evento comenzará a las 9.00 p. m. del jueves 10 de septiembre, tendrá una duración aproximada de dos horas y repasará los más grandes éxitos del cantante, según la información oficial de la productora Masterlive. Las entradas continúan a la venta a través de Teleticket: Platinum con asiento numerado a S/494, VIP sin asiento a S/341 y las Tribunas izquierda y derecha, con asientos asignados, a S/377. Estos son los precios completos e incluyen la comisión por servicio.