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Aespa en Perú 2026: a qué hora inicia, setlist y lo que debes saber sobre el concierto del grupo de k-pop en Costa 21

¡El día más esperado por los fans de aespa! El grupo de k-pop debutará en Lima con un concierto en Costa 21. Los asistentes deben revisar toda la información oficial para asistir sin contratiempos.

El grupo aespa, integrado por Giselle, Winter, Ningning y Karina, llega por primera vez a Perú.
El grupo aespa, integrado por Giselle, Winter, Ningning y Karina, llega por primera vez a Perú. | Foto: Dispatch/SM Entertainment
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La espera terminó: aespa debutará en Lima el miércoles 9 de septiembre con un espectáculo que promete convertirse en uno de los hitos del k-pop en el país. El grupo femenino integrado por Karina, Winter, Giselle y Ningning llega a Perú como parte de su gira mundial ‘SYNX: aeXIS LINE LIVE TOUR 2026-2027’, un recorrido que ya conquistó escenarios en Brasil y Chile.

La presentación en Costa 21, San Miguel, ha despertado gran expectativa entre los fans peruanos, que verán por primera vez a las artistas de la agencia surcoreana SM Entertainment en un show que combina tecnología, coreografías de precisión y un repertorio que ha marcado a su generación.

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¿A qué hora inicia el concierto de aespa en Perú 2026 y cuánto durará?

De acuerdo con la información publicada en la web de Teleticket, el concierto de aespa en Perú está previsto para iniciar a las 8.00 p. m. y tendría una duración aproximada de dos horas. No obstante, esta referencia aún debe ser ratificada por Live Nation, por lo que se aconseja a los asistentes mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Al cierre de esta nota, la productora tampoco ha precisado la hora de apertura de puertas, un detalle que mantiene a los seguidores pendientes de los anuncios de último momento para organizar su llegada a Costa 21.

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Setlist de aespa en Perú 2026

La gira mundial de aespa incluye paradas en São Paulo, Santiago y Ciudad de México, un itinerario que consolida la presencia de la girl band en Latinoamérica. Con el respaldo de SM Entertainment, la agrupación se ha convertido en una de las propuestas más influyentes de la cuarta generación del k-pop, destacando por su concepto futurista y la integración de mundos virtuales en sus presentaciones.

Aunque el repertorio oficial para Lima no ha sido revelado, la experiencia en Brasil y Chile ofrece una referencia clara de lo que podría escucharse en Costa 21 el miércoles 9 de septiembre.

  1. ‘Welcome to MY World’
  2. ‘LEMONADE’
  3. ‘Switchblade’
  4. ‘Whiplash’
  5. ‘Black Mamba’
  6. ‘WDA (Whole Different Animal)’
  7. ‘Count on Me’ (Intro acústica extendida con Karina en el piano)
  8. ‘Can't Help Myself’
  9. ‘Angel #48’
  10. ‘Camouflage’
  11. ‘KISS N TELL’
  12. ‘Lollipop’ (Giselle e Ningning)
  13. ‘16bit’ (Karina solo)
  14. ‘SADDLE UP’ (Winter solo)
  15. ‘byeb4hello’ (Giselle solo)
  16. ‘I Love You But I Gotta Let You Go’ (Ningning solo)
  17. ‘Serenade’ (Karina e Winter)
  18. ‘Armageddon’
  19. ‘Bite’
  20. ‘Next Level’ (EDM ver.)
  21. ‘SHAKIN'‘
  22. ‘Supernova’
  23. ‘YEPPI YEPPI’
  24. ‘Til We Die’.

Reclamos de los fans

En la víspera del concierto de aespa en Costa 21, los seguidores han expresado su preocupación por la falta de claridad en torno a los accesos y la aplicación de beneficios para quienes adquirieron paquetes VIP. El antecedente en Brasil, donde la productora fue cuestionada por la desorganización y por privilegios que no justificaron los altos precios, ha encendido las alertas. En Lima, la expectativa es distinta: los fans esperan que la comunicación oficial sea precisa y que el ingreso al recinto se desarrolle de manera ordenada, evitando contratiempos que empañen la experiencia.

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