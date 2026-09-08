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Hace ocho años, el cantante Javier Arias ganó la primera temporada de 'Los cuatro finalistas', un programa que reunió a grandes talentos como José Gaona y Susan Ochoa. Aquella noche, Cristian Rivero, el conductor del concurso, contó que el premio incluía un contrato con Universal Music, además de la grabación de una canción y un videoclip; lo que le significaría un repunte en su carrera artística. Sin embargo, el chinchano nunca sintió un apoyo real.

En una íntima entrevista con La República, el cantante peruano Javier Arias recordó su paso por 'Los cuatro finalistas', su llegada a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades, un gesto inolvidable de Eva Ayllón y su regreso a Perú para reencontrarse con sus seguidores, en un show programado para este 9 de septiembre en Bianca de Barranco, donde la artista criolla y Lita Pezo serán sus invitadas especiales. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.

Javier Arias agradece a Eva Ayllón por su incondicional apoyo. Foto: difusión.

Javier Arias y un premio no esperado

Javier Arias ha tenido una carrera exitosa en los programas de canto. Ganó 'Desafío y fama, la revancha', llegó a la final de 'La voz Perú' junto a su coach Eva Ayllón y volvió a saborear la gloria en el 2018, en la final de la primera temporada de 'Los cuatro finalistas'. Tras su triunfo, el chichano pensó que su carrera despegaría gracias a la disquera Universal Music, pero todo quedó en simples expectativas.

"Cuando gané 'Los 4 finalistas', yo sentía que Universal tal vez iba a hacer algo más por mi carrera. Jamás sentí el apoyo de Universal a mi carrera. No tuve ni siquiera un solo concierto con Universal. Solamente grabé la canción, que fue el premio de 'Los 4 finalistas'. Es alucinante… porque ni siquiera puedo colgar el video de mi canción en mi canal. El contrato se firmó y en un año se resolvió. No tuve absolutamente ningún beneficio de la disquera", expresó el artista.

Tras esa mala experiencia con la disquera internacional, Javier Arias entendió que nadie más impulsaría su carrera como él mismo, por eso aconseja a los jóvenes que, si algún día, una compañía desea manejar su carrera, lean bien los términos y condiciones. "Hubiera preferido no firmar con Universal y hacer yo mismo mi canción y mi videoclip por mi lado. Pero bueno, tenía que seguir los pasos del premio", añade.

Al ser consultado sobre si hubiese preferido un premio en efectivo que tener un contrato con Universal Music, el exvocalista de Bareto reconoce que hubiese sido lo mejor para su carrera. "Claro, en el caso de que me hubieran dado el dinero, lo hubiera invertido también en la música. Definitivamente, hubiera preferido el dinero que la firma esa que, la verdad, no significó nada para mi carrera", admite.

Javier Arias y su nuevo comienzo en Estados Unidos

Debido a que la compañía musical no invirtió lo suficiente en su carrera, a Arias le tocó empezar de cero. Viajó por unos meses a Nueva York para probar suerte. Durante su estancia, fue a un concierto de Bareto en Manhattan, sin imaginarse que le iban a proponer que sea su vocalista. Por eso, volvió al Perú y trabajó en la agrupación por dos años. Luego, volvió a Estados Unidos junto a su familia, pero esta vez ya para quedarse.

Javier pasó de cantar ante unas 60 mil personas en el Estadio Nacional durante la inauguración de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, junto a Bareto, a presentarse en restaurantes y locales pequeños en Estados Unidos. "Fue muy duro y han sido batallas durísimas de combatir. Fue un choque cultural muy complicado. Me tocó hacer no solamente música, sino otros trabajos para poder tener una solvencia económica", narra.

Arias reconoce que en un momento sintió el ego golpeado, pero luego se acordó que no importa si el escenario es pequeño o grande, o simplemente no hay escenario, lo que realmente importa es hacer lo que uno ama, donde sea que esté. "No me queda más que agradecer todas esas batallas que me han tocado librar porque han sido complicadas. Y salir adelante ha sido muy beneficioso para mí. Eso me ha convertido en la persona que soy ahora: una persona más madura, más fuerte y con muchísimas más ganas de salir adelante", añade.

Javier Arias y su reencuentro con Eva Ayllón

El vínculo que existe entre Javier Arias y Eva Ayllón es como de un hijo y una madre. La artista criolla en Perú le dio muchos consejos cuando él participaba en los concursos de Latina, pero no se imaginó que ella impulsaría su carrera también en Estados Unidos. El chinchano recuerda que ella lo invitó a un show en Washington DC en el teatro Howard. Esa presentación lo ayudó a reconectar con su pasión e hizo que le llovieran contratos.

"Eva me dice: 'No te preocupes, hijo, que después de que cantes conmigo esta noche, vas a tener un montón de contratos y te van a llamar para todos lados'. Y fíjate que literalmente así fue. Luego que canté con ella en el teatro esa noche, me empezó a ir superbién en la música y tuve muchísimos eventos. Pude reflotar mi carrera y es una anécdota que la tengo en mi corazón porque fue muy especial", recuerda con alegría.

Javier Arias se despide del Perú

Justamente, como Eva Ayllón ha sido la artífice del relanzamiento de su carrera como solista, Javier Arias le pidió que lo acompañe a su show 'El reencuentro', que se llevará a cabo este 9 de septiembre, en Bianca de Barranco, donde también estará Lita Pezo, con quien cantará por primera vez.

Durante 'El reencuentro', Javier Arias retomará su faceta romántica con canciones propias como 'La soledad' y 'Si te dijeron'. El repertorio incluirá, además, clásicos como 'Cartas amarillas', popularizada por Nino Bravo, y temas asociados a la voz de José José, entre ellos 'Desesperado' y 'La almohada'. La segunda parte del concierto mostrará su acercamiento a la salsa, género que desarrolló con mayor fuerza durante su residencia en Estados Unidos. También habrá espacio para la cumbia y para sus producciones más recientes, entre ellas 'Vive la vida', composición propia que propone dejar atrás las dificultades y celebrar el presente.