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Tomás Suárez-Vértiz, hijo de Pedro Suárez-Vértiz se abre paso en la industria musical con 'Dejarlo Todo'

Tomás Suárez-Vértiz presenta su segundo sencillo ‘Dejarlo todo’, como un adelanto de su primer álbum, el cual llevará su nombre y estará compuesto por siete canciones.

Tomás Suárez-Vértiz detalla acerca de su próximo álbum. / Foto: Composición LR / Instagram
Tomás Suárez-Vértiz detalla acerca de su próximo álbum. / Foto: Composición LR / Instagram
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Tomás Suárez-Vértiz lanzó el tema 'Dejarlo todo', canción que será parte de su primer disco y que tendrá como título su nombre. El proyecto compilará siete canciones que abarcarán géneros como el rock, las baladas, el pop y experimentará con sonidos alternativos. Según el cantante, en primera instancia el álbum tenía como nombre 'Focus Group' debido a los diversos estilos musicales que utilizaría. 

El cantante mencionó que el tema cuestiona cuánto estamos dispuestos a dejar atrás para alcanzar aquello que queremos y cuenta la historia ficticia de un hombre que se enamora de su compatriota en Córdoba (Argentina) pero que guarda relación con el momento en el que se encuentra su cantautor con respecto a su carrera musical. 

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Asimismo, el artista explicó que 'Dejarlo todo' es un tema que se desarrolló desde marzo del 2025, durante sesiones de cuatro, seis y hasta diez horas en su estudio. Precisó que fue creada junto a los músicos que lo acompañan en sus presentaciones y reconoce que tiene un lugar especial en sus composiciones: "Es de mis canciones favoritas de toda mi vida". 

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Tomás Suárez-Vértiz da detalles acerca de su primer álbum 

El hijo de Pedro Suárez-Vértiz comentó que decidió nombrar su álbum como él, debido a que lo considera más íntimo. No borra su herencia musical, por el contrario, confirma la cercanía a la memoria de su padre a través de la música: "Es a través de mi música y de su música, que toco en vivo, que lo tengo más presente que nunca". 

Las canciones de su primer álbum se irán revelando esporádicamente, según el cantante. Por lo que hasta el momento cuenta con el sencillo lanzado y el tema 'Lirios de papel', ambos con videoclips publicados en YouTube.

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