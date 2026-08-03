La cantante Jeanette celebrará sus 50 años de trayectoria artística con un concierto en Lima, programado para el 8 de octubre en el Auditorio del Pentagonito. Fotos: difusión.

La cantante Jeanette celebrará sus 50 años de trayectoria artística con un concierto en Lima, programado para el 8 de octubre en el Auditorio del Pentagonito. Fotos: difusión.

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La cantante británica-española Jeanette Anne Dimech, más conocida simplemente como Jeanette, llegará a Lima para reencontrarse con sus fanáticos peruanos y para celebrar sus cincuenta años de trayectoria artística con un inolvidable concierto. Este espectáculo de la artista, considerada un ícono de la balada en español, se presentará el jueves 8 de octubre en el Auditorio del Pentagonito, en San Borja.

La gira titulada '50 Aniversario' propone un recorrido por la historia de una de las voces más representativas del pop melódico en español. Canciones como 'Soy rebelde', 'Porque te vas', 'El muchacho de los ojos tristes' y 'Corazón de poeta' volverán a sonar en un espectáculo que reúne nostalgia, emoción y elegancia. Las entradas ya están en Teleticket.

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Jeanette celebrará sus 50 años de carrera a lo grande

La cantante y compositora promete ofrecer un gran concierto en Lima. El show contará con una banda de músicos que reinterpretará sus clásicos respetando la esencia original, acompañada por una propuesta escénica inspirada en la estética de los años 60 y 70. La puesta en escena ha sido concebida para proponer un viaje sonoro y visual por el universo artístico de Jeanette.

El concierto de Jeanette será una oportunidad para reencontrarse con una artista que, cinco décadas después, mantiene intacta la sensibilidad y el estilo que la convirtieron en una de las voces más queridas de la balada en español. La gira conmemorativa celebra un legado musical que continúa emocionando al público a través de canciones que han trascendido el paso del tiempo.

La historia musical de Jeanette comenzó con el grupo Pic-Nic, con el que alcanzó notoriedad gracias a 'Cállate, niña'. En 1971 inició su carrera como solista con 'Soy rebelde', mientras que 'Porque te vas' se convirtió en un éxito internacional tras formar parte de la película 'Cría cuervos'. Más adelante consolidó su repertorio con el álbum 'Corazón de poeta'.

Las entradas para el concierto de Jeanette continúan disponibles en Teleticket. Del cuatro de agosto hasta el 16 de agosto rige la preventa exclusiva BBVA con 20% de descuento, una oportunidad especial para sus seguidores que tanto la estaban esperando.