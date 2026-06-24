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Jeffry Fischman, fundador de Libido, lanza nueva versión de 'Invencible' y otros clásicos de la banda: "Para entender quién soy hoy"

Jeffry Fischman, fundador de Libido, presenta una nueva versión de 'Invencible' como parte de su proyecto 'Sesiones desde Fisch Studios', disponible en sus redes sociales y YouTube.

Jeffry Fischman, fundador de Libido, lanza nueva versión de 'Invencible'
Jeffry Fischman, fundador de Libido, lanza nueva versión de 'Invencible'
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Jeffry Fischman vuelve a encontrarse con las canciones que marcaron una etapa importante del rock peruano. El fundador y principal compositor de Libido acaba de lanzar una nueva versión de 'Invencible', uno de los temas más recordados de la banda, como parte de su proyecto 'Sesiones desde Fisch Studios'. El material ya está disponible en las cuentas oficiales del artista y en YouTube, junto con un video inédito.

Lejos de ser un simple ejercicio de nostalgia, el músico peruano busca darles una nueva vida a las canciones que escribió años atrás y las interpreta desde la experiencia y madurez que ha ganado como compositor, productor y ahora también como solista.

La nueva era de Jeffry Fischman

'Invencible', incluida originalmente en el disco Pop Porn de 2002, es la primera entrega de esta serie de sesiones grabadas en vivo desde su estudio en Lima. La propuesta reúne a músicos cercanos a Fischman para ofrecer versiones más orgánicas y honestas, sin intentar copiar exactamente las grabaciones originales.

"No quise volver a grabar estas canciones para mirar hacia atrás, sino para entender quién soy hoy. Son canciones que han crecido conmigo y que revelan nuevos significados con el tiempo", comentó el artista.

Las sesiones también sirven para presentar oficialmente Fisch Studios, su nuevo espacio creativo dedicado a la producción y al desarrollo de proyectos musicales en el país. Este regreso coincide con el inicio de una nueva etapa en la carrera de Jeffry Fischman. Hace poco lanzó 'Alejándome de ti', su primer sencillo como solista, que ya ha despertado interés en medios de Perú, México y Colombia.

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