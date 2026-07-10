Max Carra en Tacna 2026: fenómeno argentino se suma al ‘Feritac 2026’ por el aniversario de la región

Max Carra, el destacado cantante argentino de cumbia y pop, será el segundo artista confirmado en FERITAC 2026. Se presentará el 27 de agosto en el Parque Perú de Tacna. | Fotos: difusión

Max Carra, el destacado cantante argentino de cumbia y pop, será el segundo artista confirmado en FERITAC 2026. Se presentará el 27 de agosto en el Parque Perú de Tacna. | Fotos: difusión

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El cantante argentino Max Carra, uno de los artistas con mayor proyección dentro de la música cumbia, urbana y pop latino, fue anunciado como el segundo artista confirmado de FERITAC 2026, uno de los eventos más importantes del sur del país. Además, se presentará el próximo 27 de agosto en el Parque Perú de Tacna, como parte de las celebraciones por el aniversario de la Ciudad Heroica.

Max Carra ofrecerá un espectáculo que promete poner a cantar y bailar al público tacneño. Este anuncio se suma al de Chyno y Nacho, quienes fueron confirmados previamente como parte de la cartelera del festival. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus, mientras continúa creciendo la expectativa por un espectáculo que reunirá a grandes figuras internacionales.

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Trayectoria de Max Carra

El artista ha logrado captar la atención del público gracias a una propuesta fresca que combina cumbia, pop, ritmos urbanos y una fuerte presencia en plataformas digitales. Su crecimiento ha sido constante, consolidando una comunidad de seguidores en distintos países de Latinoamérica y posicionándose como una de las nuevas figuras de la escena musical argentina.

Max Carra ha construido su carrera a partir de un estilo auténtico y cercano a las nuevas generaciones, destacando por canciones que han conquistado millones de reproducciones y por una energía sobre el escenario que lo ha llevado a participar en importantes festivales internacionales. Éxitos como 'Tu jardín con enanitos', 'UWAIE', 'Por fin me animo' y 'El Trend' formarán parte de su repertorio para este festival. Su llegada a Tacna representa una oportunidad única para que el público peruano disfrute en vivo de uno de los talentos emergentes con mayor proyección del continente.

Su incorporación al festival complementa una programación encabezada por Chyno y Nacho, con una propuesta musical que reunirá diferentes estilos y generaciones en una misma celebración. La organización ha adelantado que aún quedan más artistas por anunciar, por lo que la expectativa entre los asistentes continúa creciendo.