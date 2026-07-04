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En el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias 2026, diversos artistas se vienen organizando para rendir homenaje al cancionero peruano. Uno de esos eventos se ha titulado 'Chicha Fest', donde la música tropical andina será la gran protagonista. Este concierto está programado para este domingo 12 de julio, desde las 2.00 p. m., en la Discoteca Cocos de Lince (Av. Arequipa 1530).

Artistas de diversas regiones del país se alistan para una de las celebraciones más esperadas del año, en una jornada llena de baile, canto y clásicos que forman parte de la memoria musical del país. Allí, los asistentes podrán disfrutar de una tarde cargada de ritmo, nostalgia y la energía propia de este género, uno de los más populares y queridos del Perú. Las entradas ya están disponibles a través de Joinnus.

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Los Shapis, Vico y más artistas rendirán homenaje a la música andina

La cartelera estará liderada por Los Shapis, agrupación emblemática de la chicha que sigue vigente gracias a canciones que continúan conectando con el público. A ellos se sumarán Pascualillo y Vico, artistas de reconocida trayectoria que también serán parte de esta gran fiesta musical.

El ‘Chicha Fest’ celebrará las Fiestas Patrias 2026 rindiendo homenaje al cancionero peruano el 12 de julio, en la Discoteca Cocos de Lince. Este evento contará con artistas de renombre.

El evento incluirá, además, las presentaciones de Génesis, Los Destellos y Los Ecos, agrupaciones que marcaron un antes y un después en la música tropical peruana e interpretarán los temas que las consolidaron como referentes del género.

Asimismo, el festival contará con la participación de Mayk, exintegrante de Markahuasi y Alegría; Noemí Felicita Huarcaya, exvocalista de Somos Huánuco; y Augusto Bernadillo, de Jinetes del Amor. Cada uno ofrecerá un repertorio que combinará clásicos, recuerdos y nuevas propuestas para públicos de distintas generaciones.

La animación estará a cargo de Ángel Mallma, reconocido conductor que se encargará de presentar a los artistas y acompañar al público durante toda la jornada.