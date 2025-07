Fundador de Tondero hace dramática confesión: “Mi papá murió y nunca pude decirle que soy gay”

Miguel Valladares, fundador de Tondero, la famosa productora cinematográfica peruana detrás de éxitos taquilleros como ‘Asu Mare’, ‘Locos de amor’, ‘A los 40’, entre otras, ofreció recientemente declaraciones desgarradoras.

Durante una conversación con el pódcast ‘Habla serio’, conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, compartió pasajes inéditos de su vida privada, incluyendo uno de los episodios más dolorosos: el hecho de que su padre, ya fallecido, nunca supo sobre su orientación. “Mi papá murió hace años y nunca pude decirle que yo soy gay. No pude”, confesó con la voz entrecortada el también productor que construyó este imperio cinematográfico a los 24 años.

¿Por qué el fundador de Tondero nunca pudo decirle a su padre que era gay?

Miguel Valladares reveló que nunca pudo contarle a su padre que era gay, ya que nunca tuvo ese valor para hacerlo personalmente, al parecer por temor a su reacción, debido a la complicada relación que mantenían. “Fue algo que me sobrepasaba, incluso ya siendo el dueño de Tondero, con un año exitoso, con todo el apoyo”, relató el creador de Tondero.

Sin embargo, detalló que sí tuvo un ‘reencuentro’ con su padre cuando este cayó enfermo. En ese difícil momento, Valladares se acercó emocionalmente con la intención de reconstruir el vínculo entre ambos. “Él hace unos atrás cae un poco enfermo y yo me acerque muchísimo a él. Lo sostuve, no me separe de él. Cosa que necesariamente él hizo conmigo. Yo quería como trazar ese puente para poder conectar con él”, le relató a Mónica Delta durante la entrevista.

Miguel Valladares se defiende tras las duras críticas a ‘Locos de amor 4’

La película ‘Locos de amor 4’, producida por Tondero y que marcó el debut de Miguel Valladares como director, ha tenido una recepción negativa por parte del público peruano, registrando una baja taquilla a pesar de su presencia en múltiples salas.

Una de las críticas puntuales hacia el fundador de Tondero ha sido la elección de los protagonistas, ya que muchos usuarios cuestionan que se haya priorizado la popularidad digital de los actores por encima de su talento interpretativo. Ante estos comentarios, Valladares decidió pronunciarse.

“Tomo esas críticas con pena. Estos jóvenes han crecido en la era digital y por eso también son creadores de contenido. Pero el público, quizás por desconocimiento, no ve que detrás hay años de trabajo y esfuerzo por cumplir sus sueños como actores, cantantes o bailarines”, comentó el director a la revista cosas.