Lara Campos regresa a Lima el 2 de agosto con un renovado show en Arena 1, tras el éxito de sus conciertos anteriores. La artista promete una experiencia inolvidable para toda la familia.

Lara Campos regresa a Lima el 2 de agosto con un renovado show en Arena 1, tras el éxito de sus conciertos anteriores. La artista promete una experiencia inolvidable para toda la familia.

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La cantante e influencer mexicana Lara Campos, quien ha logrado un gran éxito en YouTube con sus canciones infantiles, regresa a Lima con una producción completamente renovada, luego de dos exitosos conciertos en nuestro país el año pasado. La cita está programada para el próximo domingo 2 de agosto a las 5.00 p. m. en Arena 1 de San Miguel, ubicado en la Costa Verde.

Según los organizadores, el show será 'más grande, más emocionante y lleno de momentos que van a quedarse para siempre en sus corazones'. El público podrá cantar, emocionarse y disfrutar de una tarde mágica con lo mejor de su repertorio, que incluye temas como 'Todo tiene tambor', 'Galleta', 'Vamos a jugar' y el éxito que la catapultó a la fama, 'Rhenné'.

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Entradas para ver a Lara Campos en Lima

Lara Campos, una de las artistas juveniles con mayor proyección en América Latina, ofrecerá el 2 de agosto un espectáculo de casi dos horas, con el que promete una experiencia inolvidable para toda la familia. Será un show cargado de música, emoción y magia, pensado para quienes desean vivir de cerca el fenómeno que renueva la escena juvenil en la región.

Las entradas para ver a Lara Campos en Lima están a la venta en Ticketmaster, tanto en línea como en los centros de experiencia de la boletería. Además, habrá un 15% de descuento exclusivo para quienes cuenten con tarjetas del Banco Ripley.

Trayectoria de Lara Campos

Lara Campos se perfila como una de las figuras juveniles más destacadas de su generación. Nacida en Ciudad de México en 2012, desde temprana edad ha demostrado su talento como cantante, actriz, bailarina y creadora de contenido. Su carisma, energía y versatilidad le han permitido ganarse el cariño de millones de seguidores en América Latina.

Con más de 9,6 millones de suscriptores en YouTube y destacadas apariciones en reconocidas producciones televisivas, Lara ha logrado consolidarse no solo como una estrella juvenil, sino también como una figura con gran proyección. Su fuerte presencia en redes sociales, la cercanía que mantiene con su público y su capacidad para convocar a miles de seguidores la convierten en una artista singular dentro del entretenimiento juvenil.