Su reciente sencillo ‘Orgullo’ ha logrado cerca de medio millón de reproducciones, consolidando su conexión con la comunidad LGBT+ en varios países y destacando su innovadora mezcla de comedia y música. | Foto: difusión

Su reciente sencillo ‘Orgullo’ ha logrado cerca de medio millón de reproducciones, consolidando su conexión con la comunidad LGBT+ en varios países y destacando su innovadora mezcla de comedia y música. | Foto: difusión

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'Koketas Show' se estrenará en Lima. Lo que comenzó como un espectáculo independiente en Monterrey, Nuevo León, hoy es uno de los proyectos de entretenimiento LGBT+ con mayor crecimiento en Latinoamérica.

'Koketas Show' dio sus primeros pasos presentándose en escenarios locales hasta que una de sus actuaciones se volvió viral en TikTok, acumulando millones de visualizaciones y dando origen a una comunidad que rápidamente trascendió las redes sociales.

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Gracias a ese impulso, el proyecto comenzó una gira por distintas ciudades de México, presentándose ante miles de personas y participando en eventos de gran relevancia, incluidos los TikTok Awards 2025.

'Koketas Show' llega a Lima

Tras sus primeras presentaciones internacionales en Guatemala, 'Koketas Show' llegará a Perú los próximos 24 y 25 de junio en el Centro de Convenciones Bianca, con lo que marcará el inicio de una nueva etapa enfocada en su expansión por Sudamérica. Venta de entradas en Joinnus.

Su crecimiento también se ha reflejado en la música. Su más reciente sencillo, 'Orgullo', se ha convertido en uno de los temas más representativos del proyecto, acercándose al medio millón de reproducciones en plataformas digitales y conectando con miles de personas de la comunidad LGBT+ en distintos países.

Con una propuesta que combina comedia, música, performance e interacción con el público, 'Koketas Show' continúa consolidándose como uno de los proyectos independientes de entretenimiento con mayor proyección internacional surgidos desde el norte de México.