William Luna no se limita solo a la música andina, el género que le ha brindado fama y reconocimiento a nivel nacional e internacional. A lo largo de sus 37 años de carrera, el cantautor cusqueño ha explorado valses, baladas, boleros y rock. Ahora, regresando a sus raíces románticas, el artista ha lanzado su nuevo álbum ‘Amor por ti’, su primera producción discográfica completamente dedicada a la salsa romántica.



“Hace mucho tiempo tenía el anhelo de grabar salsa, pero no la salsa dura, sino salsa romántica. Al conversar con Chris (Fernández), el productor de este álbum, entendí que sí se podía hacer estas cosas. Yo he logrado, con esta producción, es haber cumplido lo que siempre anhelaba: hacer salsa sueva”, manifiesta William Luna para La República.

Chris Fernández el el productor de 'Amor por ti', el nuevo álbum de William Luna. Foto: Valery Coaquira/La República

William Luna hizo sinergia con el productor de ‘Amor por ti’



William Luna, uno de los máximos referentes de la música andina en nuestro país, trabajó este álbum con el productor Chris Fernández, conocido por su colaboración con salseros como Josimar, Daniela Darcourt y Son Tentación, a quien conoció el año pasado tras grabar con la orquesta Segovia, quienes hicieron una versión especial de ‘Vienes y te vas’.

“Yo vengo haciendo salsa desde hace varios años, los hits más conocidos de salsa los he hecho yo y lo que he aprendido es que cualquier artista puede hacer salsa, más en el género romántico y con la voz dulce que tiene William. Su forma de cantar y de componer su música es prácticamente el mismo idioma del que yo hablo. Entonces, entré al proyecto muy contento y lo abordé de mil amores”, agrega Fernández.



‘Amor por ti’, un álbum mezclado en la última tecnología de Dolby Atmos, es la decimoctava producción de Luna y también el primer sencillo promocional, una reinterpretación del clásico de la balada romántica que popularizaron Buddy Richard y Los Ángeles Negros en los años 60 y 70.



Para el repertorio de ‘Amor por ti’, William y Chris seleccionaron cuidadosamente canciones de diversos autores, interpretadas por figuras como Julio Iglesias (‘Lo mejor de tu vida’), Luis Miguel (‘Culpable o no’), José Feliciano (‘Ángela’) y Los Pasteles Verdes (‘Recuerdos de una noche’); además de las cinco composiciones del cusqueño que fueron adaptadas a salsa como ‘La mujer de otro hombre’, ‘Mírame’, ‘Cómo una gota en sequía’, ‘Qué será de ella’ y ‘Si fuera por mí’.

“Estas siempre han estado en mis ganas de grabarlas. Los arreglos, de principio a fin, me parecieron extraordinarios y exquisitos para el oído. Todo está como yo quiero y ahora lo tengo logrado. Además, está masterizado en Dolby Atmos, que es algo muy novedoso y muchos músicos recién estamos entendiendo sobre esto



William Luna no descarta feat. con salseros



Cuando William Luna lanzó su álbum ‘Amor por ti’, una de las artistas del género que le dio el visto bueno fue Paula Arias, líder de Son Tentación. Por eso, el intérprete de 56 años no descarta hacer un feat. con una salsera. “Escuché la aprobación de Paula, muy conocedora de la salsa. Me ilusioné de que le guste ‘La mujer de otro hombre’, una canción mía. Estoy seguro de que en algún momento se va a poder compartir voces. Me encantaría con una voz femenina, que es lo más importante y lo más bonito”, expresó.



Por otro lado, el intérprete de música andina descartó que pretenda abarcar mucho y dejar sin trabajo a otros. “Solamente es un deseo que siempre he tenido y, además, en las plataformas se pueden escuchar temas de cualquier país del mundo. En Perú pueden decir William Luna es andino, pero quizás en México o Miami bajan un tema y dicen ‘me encanta’”, agregó el cantante, quien aclaró que no dejará de hacer la música que lo hizo famoso. “No voy a dejar de hacer lo que hago: lo andino, para nada. Es más, tenemos un proyecto con Chris que es hacer una edición nueva de mis canciones con mis propios músicos”, agregó.



William Luna celebró sus 37 años de trayectoria



El cantautor peruano William Luna se prepara para celebrar sus 37 años de trayectoria musical con un espectacular concierto este sábado 12 de octubre en el Teatro Canout de Miraflores, donde contará con la presencia de sus más fieles seguidores.



Reconocido por temas como ‘Niñachay’, ‘Linda wawita’, ‘Mi Valentín’ y ‘Vienes y te vas’, el natural de Cusco ofrecerá una selección de sus mejores canciones, que incluirá baladas, huaynos y sayas. Su estilo distintivo de fusión andina contemporánea se verá complementado por un elenco de bailarines, garantizando una experiencia única y de alto nivel.

William Luna celebrarará sus 37 años de carrera en el Teatro Canout. Foto: difusión

Gracias a su talento, William Luna ha logrado llevar su música andina a todos los rincones del país y a diversas naciones, incluyendo Alemania, Bolivia, Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, República Dominicana, Suecia y Suiza. Además, ha tenido la oportunidad de compartir escenario con destacados artistas como el tenor Juan Diego Flórez, Los Kjarkas y Gian Marco, entre otros.

