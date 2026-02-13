Concierto de Elena Rose será en el Parque de la Exposición. | Foto: composición LR/difusión

Concierto de Elena Rose será en el Parque de la Exposición. | Foto: composición LR/difusión

Elena Rose ofrecerá su primer concierto en solitario en Lima. La cantante y compositora de origen venezolano, reconocida por su sensibilidad artística y por haber escrito éxitos para figuras internacionales como Bad Bunny, prepara un espectáculo que busca mostrar la fuerza de su carrera como solista tras su debut con el álbum 'Bendito Verano' en 2025.

Su visita no es casualidad: tras consolidarse como una de las plumas más influyentes de la música latina contemporánea y acumular millones de reproducciones en plataformas digitales, la artista de 30 años apuesta por un show que combine cercanía, emoción y un escenario de alto nivel.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Elena Rose en Perú?

El esperado encuentro de Elena Rose con el público peruano se llevará a cabo el 13 de mayo de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, un espacio que ha recibido a grandes nombres de la música internacional.

La presentación forma parte de su gira mundial 'Alma Tour', con la que recorrerá distintos países —entre ellos, España, donde añadió una segunda fecha tras el sold out de la primera— para mostrar su faceta más personal como intérprete.

Precios y preventa de entradas de Elena Rose en Lima

La preventa de entradas de Elena Rose en Perú 2026 se realizará el lunes 16 y martes 17 de febrero desde las 2.00 p. m., con un beneficio especial de hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank. Una vez finalizada esta etapa, se habilitará la venta general para todos los asistentes.

La expectativa es alta, pues se trata de una de las citas musicales más comentadas de la temporada. Los organizadores han señalado que el concierto busca ofrecer una experiencia cercana y memorable, con un repertorio que incluye tanto sus temas más conocidos como nuevas propuestas de su proyecto solista.

Trayectoria y logros de Elena Rose

Elena Rose no solo ha brillado como intérprete, sino también como autora de algunos de los éxitos más importantes de la música latina reciente. Entre sus composiciones destaca 'Party', incluida en el álbum 'Un Verano Sin Ti' de Bad Bunny junto a Rauw Alejandro, además de colaboraciones con artistas como Shakira, Jennifer López, Selena Gomez, Alejandro Sanz, Becky G, Emilia y Tini.

Su talento le ha valido 14 nominaciones a los Latin Grammy, consolidándola como una de las compositoras más respetadas de la industria. Este reconocimiento internacional respalda la fuerza de su propuesta artística y explica la expectativa que genera su regreso a Lima.