Final de Miss Supranational 2026, con la peruana Andrea Alegría, será celebrada en julio. | Foto: composición LR/Instagram

Final de Miss Supranational 2026, con la peruana Andrea Alegría, será celebrada en julio. | Foto: composición LR/Instagram

Andrea Alegría, modelo piurana de 22 años, fue coronada Miss Supranational Perú 2026 el 24 de abril en Lima, convirtiéndose en la nueva embajadora nacional rumbo al concurso de belleza que se celebrará en Polonia. La gala también consagró al Mister Supranational Perú, Jorge Conroy, consolidando la dupla que representará al país en la competencia global.

El evento reunió a personalidades invitadas, además de un jurado especializado que evaluó a los candidatos en pasarela, entrevistas y pruebas de talento. La coronación de Alegría marca un hito en su carrera y abre la posibilidad de que Perú logre nuevamente una posición destacada, como ocurrió con Janick Maceta en 2019, o incluso alcance por primera vez la corona internacional.

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Modelo piurana Andrea Alegría es la nueva Miss Supranational Perú

Andrea Alegría recibió la corona en una gala que combinó espectáculo y tradición, convirtiéndose en la gran protagonista de la noche. La Organización Reyes y Reinas del Perú S.A.C. le otorgó un premio económico de S/16.000 como reconocimiento a su triunfo, mientras que Jorge Conroy, elegido Mister Supranational Perú, obtuvo S/7.000.

La elección de Andrea y Jorge, ahora integrantes del Supra Team Perú, fue el resultado de un proceso exigente que incluyó entrevistas, pruebas de talento y presentaciones en pasarela. Con esta preparación, la organización buscó asegurar que ambos reflejen una imagen integral del país en el escenario internacional. La delegación nacional viajará en julio a Polonia para enfrentarse a representantes de más de 60 naciones, con la expectativa de dejar en alto el nombre del Perú.

Andre Alegría y Jorge Conroy, Miss y Mr Supranational Perú 2026. Foto: Instagram

¿Quién es Andrea Alegría, Miss Supranational Perú 2026?

Con 22 años de edad, Andrea Alegría ha construido una carrera que combina disciplina y visión empresarial. La joven piurana es modelo internacional, estudiante de Comunicaciones y directora de su propia agencia. Ha trabajado en pasarelas de Estados Unidos, China y Colombia, y domina tres idiomas: español, inglés y francés, mientras continúa aprendiendo portugués y ruso. Su participación en agencias reconocidas y su rol como directora de modelos reflejan un perfil que trasciende la pasarela. Además, su capacidad para desenvolverse en distintos idiomas le otorga una ventaja en un certamen que valora la comunicación y la proyección global.

Andrea Alegría, con 22 años, representó a Piura en el Miss Supranational Perú 2026. Foto: Instagram

La final de Miss Supranational 2026 se llevará a cabo el viernes 31 de julio y la de Mister Supranational el sábado 1 de agosto, ambas en el Strzelecki Park Amphitheater de Nowy Sącz, sede emblemática del certamen mundial que cada año reúne a figuras destacadas de la belleza global.