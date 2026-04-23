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Darrell Sheets, figura del reality ‘¿Quién da más?’, muere a los 67 años: se habría quitado la vida

Darrel Sheets, ‘El jugador’ formó parte durante 13 años del reality ‘¿Quién da más?’ de la cadena A&E.

Autoridades encontraron el cuerpo de Darrel Sheets en su residencia de Arizona. Foto: Deadline.
Autoridades encontraron el cuerpo de Darrel Sheets en su residencia de Arizona. Foto: Deadline.

Darrell Sheets, conocido por su participación en el reality de subastas '¿Quién da más?', del canal A&E fue hallado sin vida a los 67 años en su residencia de Arizona, en Estados Unidos.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el caso se reportó durante la madrugada, cuando familiares o cercanos dieron aviso a la policía. Agentes del Departamento de Policía de Lake Havasu City llegaron al domicilio, en el condado de Mohave, alrededor de las 2.00 a. m., donde confirmaron el fallecimiento.

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Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del deceso. Sin embargo, medios locales señalan que una de las principales hipótesis que se maneja es la de un presunto suicidio, a la espera de los resultados oficiales de la investigación forense.

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Autoridades confirman hallazgo del cuerpo de Darrell Sheets

Las autoridades de Arizona informaron el hallazgo del cuerpo de Darrell Sheets en su residencia. Según el comunicado oficial, citado por la revista Variety: “Al llegar, los agentes encontraron a un hombre que presentaba, lo que parecía ser, una herida de bala autoinfligida en la cabeza”.

El hombre fue declarado muerto en el lugar y, posteriormente, el médico forense del condado de Mohave lo identificó como Darrell Sheets.

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¿Por qué Darrel Sheets era tan famoso?

Sheets, apodado ‘The Gambler’ (El jugador), alcanzó gran popularidad en el reality '¿Quién da más?', donde participó durante 13 años. En 2023 se retiró del programa y posteriormente abrió una tienda de antigüedades en Arizona llamada Havasu Show Me Your Junk.

El programa del canal A&E, que continúa en emisión, sigue a compradores profesionales que compiten por depósitos de almacenamiento abandonados en Estados Unidos, sin conocer previamente su contenido.

A lo largo de su trayectoria en el show, Sheets protagonizó hallazgos llamativos, entre ellos cuatro cuadros atribuidos a Picasso y una valiosa colección de cómics. En estados como California, estos espacios pueden ser subastados si el alquiler no se paga durante tres meses.

Tras conocerse su fallecimiento, un portavoz de A&E expresó: “Nos entristece profundamente el fallecimiento de Darrell ‘The Gambler’ Sheets, un querido miembro de nuestra familia de ‘¿Quién da más?’. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”.

 

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