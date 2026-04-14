La fiebre del k-pop continúa creciendo en Perú y ahora tendrá uno de sus eventos más esperados con la llegada de ENHYPEN a Lima. La popular boyband surcoreana se presentará por primera vez en el país el próximo 8 de julio en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial 'BLOOD SAGA', prometiendo una noche inolvidable para sus seguidores.

Desde su debut en 2020, el grupo no ha dejado de consolidarse en la industria musical internacional, logrando posicionar varios de sus álbumes en el Top 10 del Billboard 200 y realizando conciertos con entradas agotadas en Estados Unidos y Europa. Su arribo a la capital peruana marca un hito para el fandom ENGENE, quienes podrán ver en vivo a Jay, Jake, Sung Hoon, Sunoo, Jung Won y Ni-Ki.

¿Cuándo es la preventa y venta general de entradas para el concierto de ENHYPEN en Lima?

Las entradas para el concierto de ENHYPEN en Lima estarán disponibles a través de Ticketmaster en diferentes etapas. La preventa exclusiva para miembros del fanclub ENGENE Membership (previa inscripción en Weverse) se realizará los días 22 y 23 de abril desde las 10.00 a. m., permitiendo a los seguidores asegurar su lugar con anticipación.

En paralelo, también se llevará a cabo la preventa BBVA con un 10% de descuento en las mismas fechas y horario, para quienes no son miembros de la membresía. Posteriormente, la venta general se abrirá el 24 de abril desde las 10.00 a. m., dirigida al público en general que desee asistir a este esperado show de la boyband.

Precios para ENHYPEN. Foto: Ticketmaster

Precios de entradas para el concierto de ENHYPEN en Estadio San Marcos

Platinum (Stand up)

ENGENE Membership: S/560.00

Preventa: S/510.00

Venta general: S/560.00

VIP (Stand up)

ENGENE Membership: S/460.00

Preventa: S/365.00

Venta general: S/400.00

Tribuna (sin numerar)

ENGENE Membership: S/240.00