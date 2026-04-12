Slash agredió accidentalmente a Axl Rose en el rostro durante concierto de Guns and Roses en Brasil

Un incidente inesperado ocurrió durante el festival 'Monsters of Rock' en Brasil, donde Slash, histórico guitarrista de Guns N' Roses, golpeó accidentalmente al líder Axl Rose en el rostro con su guitarra. A pesar del golpe, el cantante continuó con su actuación sin interrupciones.

El evento, que tuvo lugar en São Paulo, se volvió viral en redes sociales gracias a los videos grabados por los asistentes. En las imágenes se puede observar el momento exacto en que la guitarra impacta en el rostro de Axl, generando sorpresa entre los fanáticos presentes.

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Guns N' Roses se encuentra actualmente en Brasil como parte de su gira 'Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour', y este incidente no detuvo su presentación, que continuó sin mayores complicaciones.

¿Cómo fue el golpe casual de Slash a Axl Rose?

Durante su actuación en el festival 'Monsters of Rock', Slash realizó un movimiento en el escenario que dio como resultado el golpe accidental a Axl Rose. A pesar de la situación incómoda, el vocalista mantuvo la calma y siguió interpretando sus canciones, lo que demuestra su profesionalismo y compromiso con el público. Sin embargo, muchos fans del grupo aseguraron que nada habría sido casual, ya que ambos artistas viven enfrentados desde hace muchos años.

Guns N' Roses, formada en Los Ángeles en 1985, ha dejado una huella imborrable en la historia del rock. Su álbum debut, 'Appetite for Destruction', se convirtió en uno de los discos más vendidos en Estados Unidos, gracias a icónicas canciones como 'Welcome to the Jungle' y 'Paradise City'.

A lo largo de los años, la banda ha experimentado cambios en su alineación, pero el reencuentro de Axl Rose, Slash y Duff McKagan en 2016 revitalizó su carrera, llevándolos a realizar una intensa gira mundial.