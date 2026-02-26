Kabrones, el nuevo grupo formado por exintegrantes de Mägo de Oz, ofrecerá un concierto en Lima el 5 de junio. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Kabrones, el nuevo grupo formado por exintegrantes de Mägo de Oz, ofrecerá un concierto en Lima el 5 de junio. Foto: difusión. | Foto: difusión.

José Andrea, Frank, Carlitos y Salva, exintegrantes de Mago de Oz, formaron su nuevo grupo llamado Kabrones. Tras consolidarse en España y recorrer otros países, los artistas se preparan para ofrecer un gran concierto en Lima, con el que prometen hacer vibrar a miles de fanáticos con los himnos que marcaron a toda una generación.

La agrupación Kabrones llega a Lima este 5 de junio con un show histórico, cargado de nostalgia, en el anfiteatro del Parque de la Exposición. En este concierto se reunirán los integrantes originales de la época dorada de Mago de Oz. Las entradas estarán a la venta en Joinnus.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO LOS PLANETAS CAMBIAN TU VIDA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Los artistas prometen un show cargado de nostalgia y grandes éxitos. Foto: difusión.

Kabrones interpretará los mayores éxitos de Mago de Oz



Liderados por José Andrea, voz original de los mayores éxitos de Mago de Oz, Kabrones llegará al Perú junto a Frank (guitarrista), Carlitos (guitarrista) y Salva (bajista), músicos clave en la construcción del sonido que llevó a la banda española a la cima del rock y el folk metal en español. Este reencuentro sobre el escenario se perfila como una ocasión especial para experimentar en vivo la esencia y la potencia interpretativa que volvió clásicas estas canciones.

El setlist será un recorrido directo por la memoria colectiva del público latinoamericano, con himnos como ‘Fiesta pagana’, ‘Molinos de viento’, ‘La costa del silencio’, ‘Hasta que el cuerpo aguante’, ‘Gaia’, ‘Finisterra’, ‘La posada de los muertos’ y ‘Hoy toca ser feliz’, entre muchos otros. Cada tema marcó una etapa determinante del rock en nuestro idioma y ha logrado trascender generaciones, manteniéndose vigente en festivales, playlists y en el cariño de miles de fans.

Entradas para ver a Kabrones



La preventa de entradas para ver a Kabrones en Lima iniciará el próximo martes 3 de marzo a través de Joinnus, y se recomienda al público estar atento a los canales oficiales para asegurar su ingreso a uno de los conciertos de rock más esperados del 2026.

El concierto promete una puesta en escena potente, cargada de energía, guitarras afiladas, violines envolventes y la inconfundible voz que convirtió estos temas en auténticos himnos. Para los fans peruanos será una experiencia irrepetible: volver a escuchar estas composiciones interpretadas por quienes les dieron vida originalmente, en un show diseñado para cantar de principio a fin.

