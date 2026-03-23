HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo
EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo     EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo     EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo     
¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador
¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     ¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     ¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     
EN VIVO

🚨EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026: CANDIDATOS y sus propuestas de cara a las ELECCIONES #las10deldía

Entretenimiento

¡Ya está en Lima! Pablo Alborán tuvo caluroso recibimiento en el aeropuerto y lanza promesa antes de su concierto: “Nos dejamos el alma por vosotros”

Pablo Alborán compartió su felicidad en redes por su llegada a Lima, prometiendo un concierto íntimo y conmovedor con temas emblemáticos como 'Saturno' y nuevas canciones de KM0.

Pablo Alborán llegó a Lima el 22 de marzo, recibiendo una cálida bienvenida en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. El cantante español se prepara para su esperado concierto en el Parque de la Exposición. Fotos: difusión.
Pablo Alborán llegó a Lima el 22 de marzo, recibiendo una cálida bienvenida en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. El cantante español se prepara para su esperado concierto en el Parque de la Exposición. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Pablo Alborán ya está en Lima. El cantante español tuvo una calurosa bienvenida en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, la noche del último domingo 22 de marzo, antes del concierto que ofrecerá este martes 24 de marzo en el anfiteatro del Parque de la Exposición, un espacio que se ajusta al formato más íntimo y emocional que el artista busca para esta etapa. 

El cantante malagueño Pablo Alborán volvió a Lima este 2026 como parte de su nueva gira mundial 'Global Tour KM0', que recorrerá América y Europa; y que marca el regreso del aclamado artista con un sonido más maduro y renovado. Aún quedan entradas en Teleticket con precios que van desde S/236.

TE RECOMENDAMOS

¿SAID PALAO, MARIO IRIVARREN Y FRANCHO SIERRALTA VOLVERÁN CON SUS PAREJAS? | ASTROMOOD

PUEDES VER: Conciertos en Lima 2026: fechas, lugares, horarios y dónde comprar entradas para ver a Fonseca, Corazón Serrano, Sin Bandera y otros artistas en Perú

lr.pe

Pablo Alborán celebra su llegada a Lima

A través de sus redes sociales, Pablo Alborán compartió imágenes de su llegada a nuestro país, donde lo recibieron con carteles y algunos regalos de parte de sus fans. Asimismo, el intérprete de Saturno aseguró que ofrecerá lo mejor de sí para su concierto en el Parque de la Exposición.

“Lima, ya estoy aquí. En dos días nos dejamos el alma por vosotros en el show. Estoy felizazo”, expresó Pablo Alborán en su cuenta de Instagram junto a un video donde aparece con un chullo peruano y descansando en un hotel limeño.

PUEDES VER: Kapo en Lima 2026: entradas, setlist, teloneros y todo sobre el concierto del fenómeno de la música urbana

lr.pe

Pablo Alborán presentará nuevos temas en Lima

Pablo Alborán busca abrir una nueva etapa en su trayectoria musical. Con ese objetivo, apuesta por mostrar en su próximo álbum, ‘KM0’, una propuesta que une la evolución y solidez de su sonido actual con la intensidad emocional que caracteriza a sus mayores éxitos. La gira arrancará en Latinoamérica, y Lima será una de las primeras ciudades en recibir al artista, en medio de gran expectativa por parte de sus fanáticos peruanos.

Durante el concierto, el cantante interpretará canciones emblemáticas de su carrera, como ‘Saturno’, ‘Solamente tú’, ‘Prometo’ y ‘Pasos de cero’, junto con los nuevos temas que forman parte de ‘KM0’. Alborán ha adelantado que ofrecerá un show íntimo y conmovedor, diseñado para reencontrarse con su audiencia desde una conexión más personal.

El artista español logró consolidarse gracias a su talento, la perseverancia y el alcance de internet. Antes de firmar con una discográfica, comenzó a publicar en YouTube videos caseros en los que cantaba sus propias composiciones acompañado de una guitarra. Entre ellas destacó 'Solamente tú', tema que se volvió viral por su sensibilidad y estilo cercano, captando rápidamente la atención del público y de la industria musical.


Notas relacionadas
Pablo Alborán en Lima 2026: fecha confirmada, lugar del concierto y entradas

Pablo Alborán en Lima 2026: fecha confirmada, lugar del concierto y entradas

LEER MÁS
Latin Grammy 2023: ¿cuándo, dónde y cómo ver en vivo la premiación?

Latin Grammy 2023: ¿cuándo, dónde y cómo ver en vivo la premiación?

LEER MÁS
Pablo Alborán llega al Perú: el cantante español se presenta el próximo 25 de octubre en Lima

Pablo Alborán llega al Perú: el cantante español se presenta el próximo 25 de octubre en Lima

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
The Killers en Lima 2026: este es el posible setlist de su concierto en Costa 21

The Killers en Lima 2026: este es el posible setlist de su concierto en Costa 21

LEER MÁS
Rock en Lima 2026: fecha, precios y dónde comprar entradas en Joinnus para ver a Enanitos Verdes, Vilma Palma e Vampiros y más artistas

Rock en Lima 2026: fecha, precios y dónde comprar entradas en Joinnus para ver a Enanitos Verdes, Vilma Palma e Vampiros y más artistas

LEER MÁS
Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

LEER MÁS
Conciertos en Perú en marzo 2026: fechas, entradas y artistas que se presentarán

Conciertos en Perú en marzo 2026: fechas, entradas y artistas que se presentarán

LEER MÁS
Charly Carmona de Armonía 10 responde a 'vidente' que lo responsabilizó del crimen de Paul Flores: "Si me llega a pasar algo"

Charly Carmona de Armonía 10 responde a 'vidente' que lo responsabilizó del crimen de Paul Flores: "Si me llega a pasar algo"

LEER MÁS
Natalia Calmell del Solar, prima de Tatiana Calmell, gana el Miss Mesoamérica Internacional 2026 y consigue segunda corona para Perú

Natalia Calmell del Solar, prima de Tatiana Calmell, gana el Miss Mesoamérica Internacional 2026 y consigue segunda corona para Perú

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Adrián Quiroz emocionado por su viaje a Europa con la selección peruana: "De jugar FIFA ahora a estar en esos estadios"

¡Ya está en Lima! Pablo Alborán tuvo caluroso recibimiento en el aeropuerto y lanza promesa antes de su concierto: “Nos dejamos el alma por vosotros”

Facundo Morando descarta dejar Alianza Lima para dirigir a Fluminense de Brasil: “Tengo contrato”

Entretenimiento

Conciertos en Lima 2026: fechas, lugares, horarios y dónde comprar entradas para ver a The Killers, Fonseca, Corazón Serrano, Sin Bandera y otros artistas en Perú

The Killers en Lima 2026: este es el posible setlist de su concierto en Costa 21

Kapo en Lima 2026: entradas, setlist, teloneros y todo sobre el concierto del fenómeno de la música urbana

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña responde a pregunta ciudadana: "Lo fundamental para que no haya anemia es la alimentación"

EN VIVO Debate Presidencial Perú 2026: candidatos lanzan sus propuestas sobre la integridad pública y lucha contra la corrupción

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025