Pablo Alborán llegó a Lima el 22 de marzo, recibiendo una cálida bienvenida en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. El cantante español se prepara para su esperado concierto en el Parque de la Exposición. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Pablo Alborán llegó a Lima el 22 de marzo, recibiendo una cálida bienvenida en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. El cantante español se prepara para su esperado concierto en el Parque de la Exposición. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Pablo Alborán ya está en Lima. El cantante español tuvo una calurosa bienvenida en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, la noche del último domingo 22 de marzo, antes del concierto que ofrecerá este martes 24 de marzo en el anfiteatro del Parque de la Exposición, un espacio que se ajusta al formato más íntimo y emocional que el artista busca para esta etapa.

El cantante malagueño Pablo Alborán volvió a Lima este 2026 como parte de su nueva gira mundial 'Global Tour KM0', que recorrerá América y Europa; y que marca el regreso del aclamado artista con un sonido más maduro y renovado. Aún quedan entradas en Teleticket con precios que van desde S/236.

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Pablo Alborán celebra su llegada a Lima



A través de sus redes sociales, Pablo Alborán compartió imágenes de su llegada a nuestro país, donde lo recibieron con carteles y algunos regalos de parte de sus fans. Asimismo, el intérprete de Saturno aseguró que ofrecerá lo mejor de sí para su concierto en el Parque de la Exposición.

“Lima, ya estoy aquí. En dos días nos dejamos el alma por vosotros en el show. Estoy felizazo”, expresó Pablo Alborán en su cuenta de Instagram junto a un video donde aparece con un chullo peruano y descansando en un hotel limeño.

Pablo Alborán presentará nuevos temas en Lima



Pablo Alborán busca abrir una nueva etapa en su trayectoria musical. Con ese objetivo, apuesta por mostrar en su próximo álbum, ‘KM0’, una propuesta que une la evolución y solidez de su sonido actual con la intensidad emocional que caracteriza a sus mayores éxitos. La gira arrancará en Latinoamérica, y Lima será una de las primeras ciudades en recibir al artista, en medio de gran expectativa por parte de sus fanáticos peruanos.

Durante el concierto, el cantante interpretará canciones emblemáticas de su carrera, como ‘Saturno’, ‘Solamente tú’, ‘Prometo’ y ‘Pasos de cero’, junto con los nuevos temas que forman parte de ‘KM0’. Alborán ha adelantado que ofrecerá un show íntimo y conmovedor, diseñado para reencontrarse con su audiencia desde una conexión más personal.

El artista español logró consolidarse gracias a su talento, la perseverancia y el alcance de internet. Antes de firmar con una discográfica, comenzó a publicar en YouTube videos caseros en los que cantaba sus propias composiciones acompañado de una guitarra. Entre ellas destacó 'Solamente tú', tema que se volvió viral por su sensibilidad y estilo cercano, captando rápidamente la atención del público y de la industria musical.



