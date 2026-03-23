The Killers en Lima 2026: este es el posible setlist de su concierto en Costa 21

The Killers se habían presentado en tres ocasiones en Perú. Foto: Instagram.

The Killers se habían presentado en tres ocasiones en Perú. Foto: Instagram.

The Killers se presentará este 23 de marzo en el recinto de Costa 21, ubicado en San Miguel. La reconocida banda de indie rock, encabezada por Brandon Flowers, regresa con su formación original y el lanzamiento reciente de su sencillo ‘Bright Lights’.

Este tema marca el retorno de Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., completando así el reencuentro del grupo. El videoclip, bajo la dirección de Micah Bickham, presenta una estética moderna que resalta esta nueva etapa de la banda.

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Con esta presentación, The Killers realiza su cuarta visita al Perú, consolidando su posición como una de las agrupaciones de rock alternativo más apreciadas por el público local.

¿Cuál es el posible setlist de The Killers en Lima 2026?

Según el concierto previo que hubo en Bogotá, Colombia, el posible setlist sería el siguiente:

Read My Mind

Somebody Told Me

The Way It Was

Smile Like You Mean It

Shot at the Night

Running Towards a Place

For Reasons Unknown

Human

boy

Just Another Girl

Side (cover de Travis)

A Dustland Fairytale

The Suburbs (cover de Arcade Fire)

Caution

Runaways

All These Things That I've Done



Encore :

: Rebellion (Lies) (cover de Arcade Fire)

When You Were Young

Mr. Brightside

¿A qué hora inicia el concierto de The Killers en Costa 21?

La productora Masterlive Perú compartió el horario para el ingreso al concierto de The Killers:

5.00 p. m. – Apertura de puertas

7.50 p. m. – Zen

9.00 p. m. – The Killers

Por la afluencia de público, se recomienda asistir al concierto siguiendo estas pautas.