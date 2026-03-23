The Killers en Lima 2026: este es el posible setlist de su concierto en Costa 21
La banda norteamericana The Killers se presenta hoy, lunes 23 de marzo, en Costa 21. Conoce el listado de canciones que interpretarán y el horario de su concierto en San Miguel.
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The Killers se presentará este 23 de marzo en el recinto de Costa 21, ubicado en San Miguel. La reconocida banda de indie rock, encabezada por Brandon Flowers, regresa con su formación original y el lanzamiento reciente de su sencillo ‘Bright Lights’.
Este tema marca el retorno de Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., completando así el reencuentro del grupo. El videoclip, bajo la dirección de Micah Bickham, presenta una estética moderna que resalta esta nueva etapa de la banda.
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Con esta presentación, The Killers realiza su cuarta visita al Perú, consolidando su posición como una de las agrupaciones de rock alternativo más apreciadas por el público local.
¿Cuál es el posible setlist de The Killers en Lima 2026?
Según el concierto previo que hubo en Bogotá, Colombia, el posible setlist sería el siguiente:
- Read My Mind
- Somebody Told Me
- The Way It Was
- Smile Like You Mean It
- Shot at the Night
- Running Towards a Place
- For Reasons Unknown
- Human
- boy
- Just Another Girl
- Side (cover de Travis)
- A Dustland Fairytale
- The Suburbs (cover de Arcade Fire)
- Caution
- Runaways
- All These Things That I've Done
Encore:
- Rebellion (Lies) (cover de Arcade Fire)
- When You Were Young
- Mr. Brightside
¿A qué hora inicia el concierto de The Killers en Costa 21?
La productora Masterlive Perú compartió el horario para el ingreso al concierto de The Killers:
- 5.00 p. m. – Apertura de puertas
- 7.50 p. m. – Zen
- 9.00 p. m. – The Killers
Por la afluencia de público, se recomienda asistir al concierto siguiendo estas pautas.
- Es recomendable llegar con anticipación para evitar contratiempos.
- Utiliza transporte público o un taxi para facilitar tu llegada.
- Asegúrate de llevar tu entrada, ya sea impresa o en formato digital, ya que no se permite el reingreso al recinto.
- Es aconsejable no portar objetos de valor y no olvides tu DNI.
- Localiza las salidas de emergencia al ingresar.
- Evita adquirir entradas a revendedores para garantizar la validez de tu acceso.