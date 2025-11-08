HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú
Entretenimiento

Grupo 5 listo para el 'Elmer Vive 2025', concierto gratis en Monsefú: todo lo que debes saber de este esperado evento

A 26 años de la partida de Elmer Yaipén, el patriarca de los Yaipén y fundador del Grupo 5, su legado será homenajeado en 'Elmer Vive 2025', un esperado evento que se realizará completamente gratis.

Concierto gratuito 'Elmer Vive 2025' se celebrará este domingo 9 de noviembre.
Concierto gratuito 'Elmer Vive 2025' se celebrará este domingo 9 de noviembre.

El legado de Elmer Yaipén Uypán, fundador del Grupo 5 y figura clave en la historia de la cumbia peruana, volverá a ser celebrado por todo lo alto. La agrupación norteña ha confirmado una nueva edición del homenaje anual 'Elmer Vive', concierto gratuito que se ha convertido en tradición para sus miles de seguidores y que este año promete una jornada inolvidable en la tierra que vio nacer al 'Faraón de la Cumbia Norteña'.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Grupo 5 no solo se mantiene vigente, sino que también renueva su vínculo con los fans a través de espectáculos que combinan música, memoria y emoción. En esta edición 2025, los hermanos Andy, Elmer y Christian Yaipén han preparado un show especial que reunirá a miles en un solo lugar: su natal Monsefú, en Chiclayo.

Grupo 5 emociona al hacer pedido público a Siwon para que lancen una cumbia con SUPER JUNIOR: ¡Hagamos realidad esta colaboración!

¿Cuándo y dónde será el concierto 'Elmer Vive 2025'?

El esperado concierto gratuito 'Elmer Vive 2025' se realizará este domingo 9 de noviembre en el recinto La Estancia, ubicado en Monsefú, en la provincia de Chiclayo. La fecha no es casual: un día como ese, pero de 1999, el patriarca de los Yaipén falleció en un accidente, dejando un vacío que su familia ha sabido llenar con música y un sentido homenaje.

Cada año, miles de personas acuden a este encuentro para recordar al fundador de la agrupación y revivir los grandes éxitos que marcaron generaciones, y se espera que este año la afluencia vuelva a ser masiva. La elección de Monsefú como sede responde a su importancia histórica y la conexión con el público que los vio crecer desde sus inicios.

Concierto gratuito 'Elmer Vive 2025' coincidirá con el aniversario luctuoso de Elmer Yaipén. Foto: Grupo 5

Concierto gratuito 'Elmer Vive 2025' coincidirá con el aniversario luctuoso de Elmer Yaipén. Foto: Grupo 5

Balean bus de Edu Lecca en La Libertad y excantante de Grupo 5 denuncia: Mis músicos están demasiado asustados

¿A qué hora empieza el show 'Elmer Vive 2025' de Grupo 5?

Según la información oficial difundida por Grupo 5, la jornada musical en homenaje a Elmer Yaipén está diseñada para ofrecer una experiencia completa desde temprano. El evento iniciará con actividades previas que permitirán al público disfrutar del ambiente festivo, la gastronomía local y la convivencia entre seguidores. Se recomienda acudir con anticipación, ya que el ingreso será por orden de llegada y se espera una alta concurrencia. A continuación, el horario oficial del evento:

  • Apertura de puertas en La Estancia de Monsefú: 1.00 p. m.
  • Presentación de Grupo Nocivo: 3.00 p. m.
  • Show central de Grupo 5: 6.00 p.m.
  • Cierre del evento con Cucho y su Kumbará: 9.15 p. m.
Cronograma de 'Elmer Vive 2025', concierto gratuito de Grupo 5 en honor a Elmer Yaipén. Foto: Grupo 5

Cronograma de 'Elmer Vive 2025', concierto gratuito de Grupo 5 en honor a Elmer Yaipén. Foto: Grupo 5

¡Orgullo peruano! Grupo 5 se luce en la Billboard Latin Music Week 2025 en Miami y deja en alto la cumbia del país

¿Cómo ingresar al concierto 'Elmer Vive 2025' del Grupo 5 gratis?

El ingreso al concierto 'Elmer Vive 2025' será completamente gratuito. Así lo confirmó la propia orquesta a través de sus redes sociales, donde invitaron a todos sus seguidores a sumarse a esta fiesta popular. "En su natal Monsefú como todos los años recordamos el legado del 'Faraón de la Cumbia Norteña', Elmer Yaipén Uypán", escribieron en su cuenta oficial.

Se espera una asistencia masiva, por lo que se recomienda asistir con anticipación para asegurar un buen lugar dentro del recinto, ya que el ingreso será por orden de llegada y no habrá ni boletería física ni código QR.

