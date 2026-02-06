HOYSuscripcion LR Focus

Rosy War dedica romántico mensaje a Tito Maury y sorprende con fotos de su matrimonio de hace más de 30 años: "Gracias por tanto amor"

Rossy War y Tito Maury se conocieron en 1984, cuando la 'Ronquita de la tecnocumbia' se unió a la agrupación tropical Los Bio Chips, dirigida por Tito Maury y Nilo Segura. 

Rossy War y Tito Maury se conocieron en 1984 Foto: Composición LR
Rossy War se adelantó a San Valentín y le dedicó un corto, pero romántico mensaje a Tito Maury, con quien está casada hace más de 30 años. La 'ronquita de la tecnocumbia' mostró su lado más tierno a su compañero de vida, lo que generó rápidos comentarios en redes sociales. El mensaje llega a menos de un mes de compartir cómo ciertas situaciones pusieron a prueba la estabilidad de su relación.

A través de su cuenta Instagram, donde acumula más de 112 mil seguidores, la cantante originaria de Madre de Dios compartió románticas fotografías de su boda junto a su también productor musical y sus hijos, cuando estos eran pequeños. Además, agradeció el apoyo constante de su esposo. 

Rossy War y el romántico mensaje a Tito Maury

Rossy War adelanta el Día de San Valentín 

Rossy War escribió una romántica publicación dirigida a su compañero de vida, Tito Maury. "Empezamos el mes del amor y hoy quiero agradecerle a la vida por el amor tan bonito que me regala mi esposito", se lee en la primera parte de su mensaje, que se llenó de comentarios de cariños tanto de sus seguidores nacionales como del extranjero. 

Asimismo, la cantante de tecnocumbia continuó destacando lo que para ella ha significado una vida junto al padre de sus dos hijos. "Un compañero increíble, un papá ejemplar y un músico que me inspira todos los días. Gracias por tanto amor y apoyo, amor mío". 

La historia de amor de Rossy War y Tito Maury

Tito Maury y Rossy War se conocieron en 1984, cuando la joven cantante se unió a la agrupación tropical Los Bio Chips, dirigida por Nilo Segura y Tito Mauri. En diversas entrevistas, la 'ronquita de la cumbia' contó que fue amor a primera vista y solo dos años después se dieron el "sí, acepto" en un matrimonio civil y, 10 años después, en 1996, se casaron por religioso.

Uno de los aspectos más llamativos de su larga relación es la diferencia de edad entre la pareja. Mientras que Rossy War nació el 3 de enero de 1969, Tito Mauri llegó al mundo en 1959. Es decir, se llevan 10 años de diferencia.

