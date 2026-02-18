HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

'Porto Rico': la película dirigida por René Pérez que reúne a Bad Bunny, Javier Bardem y Edward Norton

La cinta producida por el ganador del Óscar, Alejandro González Iñárritu, abordará la historia de Puerto Rico. "Lo que se esconde tras la narrativa estadounidense del idealismo”, dijo Norton.

René Pérez debuta como director de cine.
René Pérez debuta como director de cine.

“El proyecto más ambicioso de su carrera”, así ha definido el cantante y compositor René ‘Residente’ Pérez a la película Porto Rico, una historia creada como un homenaje a su tierra natal y que contará con la producción del mexicano ganador del Óscar por Birdman, Alejandro González Iñárritu.

 “Llevo toda una vida soñando con este momento. Comencé a escribir esta historia hace muchos años, entre giras, encuentros, desencuentros, triunfos y desaciertos. Poco a poco fui tejiendo este sueño”, escribió el cantante en Instagram sobre su debut como director.

Pére  ha reunido a un elenco interesante con actores destacados en el cine independiente y también a una figura de  la industria de la música y personaje  mediático como Benito Martínez Ocasio, Bad Bunny, en su primer papel protagónico.

 “A Benito por lanzarse conmigo a hacer su primer rol protagónico porque, como le conté a él que: ‘no estoy buscando a un actor, estoy buscando a alguien que duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero’”, comentó en su post.

El músico agradeció al elenco en el que están Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem. “A este gran elenco que vi en tantas películas y que hoy no puedo ni creer que trabajaré junto a ellos. A Alejandro G. Iñárritu por ser mi mentor en el cine. Le quiero dar las gracias también a todos los historiadores de Puerto Rico con los que durante todo este periodo se sentaron conmigo a hablar sobre nuestra historia.
A todos los cineastas de mi isla que, contra viento, y marea hacen cine”.

En un comunicado de prensa señalan que la película sigue a algunas películas clásicas como referentes y que abordará épocas trascendentales. En su post en Instagram, René Pérez muestra imágenes de la colonización de la isla caribeña. “Desde niño he soñado con hacer una película sobre mi país. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia. Esta película es una reafirmación de quiénes somos, narrada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”.

De hecho, el nombre de la película, Porto Rico, refleja el nombre que tuvo la isla bajo el dominio estadounidense hasta que volvió a tener su nombre en español. En un artículo difundido por Deadline, el actor Edward Norton, declaró: “Esta película se inscribe en una tradición cinematográfica que amamos profundamente, desde El Padrino hasta Pandillas de Nueva York , que nos emociona con su drama visceral y personajes y épocas icónicas, a la vez que nos obliga a enfrentar la historia oculta que se esconde tras la narrativa estadounidense del idealismo”.

El actor de Fight Club adelantó que tiene mucha expectativa sobre la producción y la incursión de figuras de Puerto Rico. “Será como una llama que encuentra la dinamita que la ha estado esperando”.

