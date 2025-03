Las revelaciones que hizo Pamela López en 'El valor de la verdad' siguen causando revuelo en la farándula nacional. Una de las declaraciones más polémicas fue cuando la trujillana afirmó que Christian Cueva calificaba de forma despectiva a Pamela Franco, su actual pareja y, tiempo atrás, su amante.

Según López, el padre de sus tres hijos vociferaba fuertes insultos contra la intérprete de 'El cervecero' y la calificaba de “interesada”, además de asegurar que “viajaba por regalitos”. “¿Decía Christian Cueva que Pamela Franco era una cualquiera?”, preguntó Beto Ortiz a la trujillana, quien respondió con un sí contundente, y el polígrafo confirmó que decía la verdad.

Christian Cueva llamaba “interesada” y “fácil” a su actual pareja, Pamela Franco

Pamela López se explayó en su respuesta y afirmó que Christian Cueva le contó que él le hacía regalos a Pamela Franco y que, por esa razón, ella viajaba a Brasil cuando el futbolista jugaba en ese país, con el objetivo de pasar tiempo juntos.

“Él la invitó a viajar a Brasil, ella accedió y ahí empezó su amorío. Dijo que ella sabía en qué se metía porque tenía familia. Él me confesó que era interesada; “cualquiera” es lo más leve que me dijo de ella. Viajaba a cambio de regalitos, como unas zapatillas de marca. Decía que era fácil”, confesó Pamela López en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. Hasta el momento, tanto el futbolista como la cantante no han hecho ningún comentario sobre este hecho.

Pamela Franco dio concierto tras revelaciones de Pamela López

Pamela Franco se presentó en un show horas después de la polémica generada por las declaraciones de Pamela López en ‘El valor de la verdad’. Durante su interpretación de Dile la verdad, hizo un gesto con sus manos que algunos interpretaron como una indirecta a Christian Cueva.

Más tarde, en medio de su presentación, lanzó un comentario que rápidamente se viralizó, aparentemente dirigido a Pamela López. "Y aunque me critique, que mire y que aplauda. Así es, sapa", en presunta referencia a lo dicho por Pamela López.