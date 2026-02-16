Muere el actor Robert Duvall a los 95 años, estrella de ‘El padrino’: ganó el premio Oscar en 1984

Robert Duvall, actor aclamado por su participación en las películas ‘El padrino’ y ‘El padrino II’, falleció el domingo 15 de febrero a los 95 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, a través de sus redes sociales la mañana de este lunes.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su casa, rodeado de amor y consuelo”, precisó la viuda. Los seguidores del interprete recordaron el premio Oscar que ganó en 1984 por su papel estelar en la cinta ‘Gracias y favores’.

El actor se mantuvo activo hasta 2022, manteniendo papeles secundarios en dos producciones de Netflix, como ‘Garra’ (protagonizado por Adam Sandler) y ’Los crímenes de la academia’ (protagonizado por Christian Bale).

¿De qué murió Robert Duvall?

Hasta el momento, no se sabe la razón exacta de la muerte de Robert Duvall. En el comunicado, la esposa del actor no hizo énfasis en ese aspecto y solo detalló que estuvo rodeado de sus familiares en su domicilio de Virginia, Middleburg.

La noticia del fallecimiento del intérprete de volvió tendencia a nivel mundial debido a la extensa trayectoria que desarrolló en Hollywood. Medios estadounidenses y europeos informaron que el entorno de Duvall pidió privacidad en este duro momento. Además, lo calificaron como un actor secundario “de lujo” en películas que marcaron épocas.

¿Quién fue Robert Duvall, qué premios ganó y en qué películas estuvo?

Robert Duvall estuvo en más de 100 películas y siete décadas dedicadas al cine. Por esa razón, es considerada una leyenda. Entre las cintas que tuvo papeles importantes figuran ‘Capitán Newman’, ‘La jauría humana’, ‘En nombre de la ley’, ‘El padrino’, ‘La conversación’, ‘La invasión de los ultracuerpos’, ‘Apocalypse Now’, ‘Gracias y favores’, ‘Camino de la fortuna’, ‘John Q’, ‘La carretera’ y muchas más.

El actor fue nominado hasta en siete ocasiones a los premios Oscar, y en 1984 se alzó con la estatuilla gracias a su trabajo en ‘Gracias y favores’. También ganó un premio BAFTA por su rol en ‘Apocalypse Now’, cuatro Golden Globes y dos premios Emmy.