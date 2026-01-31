Como cada primer sábado de febrero, se celebra el Día del Pisco Sour a nivel nacional, principalmente en los restaurantes. | Foto: composición LR/Perú Info

Como cada primer sábado de febrero, se celebra el Día del Pisco Sour a nivel nacional, principalmente en los restaurantes. | Foto: composición LR/Perú Info

Como cada primer sábado de febrero, el Perú celebra el Día Nacional del Pisco Sour, una de sus bebidas más representativas. A pocos días de que se lleve a cabo la celebración en los bares más representativos del país, Indecopi exhortó a la ciudadanía y a los establecimientos a respetar la denominación de origen de este emblemático cóctel. La entidad remarca que su elaboración debe realizarse únicamente con pisco auténtico y debidamente autorizado.

Cabe recordar que el pisco fue la primera denominación de origen reconocida por el Estado peruano, mediante una resolución emitida el 12 de diciembre de 1990. De acuerdo con la normativa vigente, su producción está autorizada únicamente en la costa de Lima, Arequipa, Ica y Moquegua, además de los valles de Locumba, Sama y Caplina, en la región Tacna.

PUEDES VER: Indecopi advierte sobre riesgos de comprar licores adulterados en el Día del Pisco Sour este 2025

¿Cuáles son los restaurantes más emblemáticos para disfrutar del pisco sour?

La historia del pisco sour se remonta al desaparecido Morris Bar, establecimiento en el que diversas versiones coinciden en que se creó la receta original de este cóctel. No obstante, Lima, capital del Perú, alberga una variada oferta de bares históricos que conservan y reinventan este clásico licor, lo que permite a las personas aficionadas disfrutar de su sabor auténtico. A continuación, presentamos tres de los bares más emblemáticos de la ciudad para celebrar esta festividad.

Bar Maury y un legado que marca la esencia del pisco sour

El Bar Maury, ubicado dentro del Hotel Maury, en el Jr. Ucayali 201, a una cuadra de la Plaza de Armas de Lima, es un lugar que preserva la esencia del pisco sour. Tras el cierre del Morris Bar, muchos de sus bartenders se trasladaron a este establecimiento, donde compartieron y perfeccionaron la receta original. Este bar no solo ofrece un ambiente acogedor, sino que también constituye un testimonio de la rica historia del licor nacional.

Gran Hotel Bolívar, un clásico en la Plaza San Martín

Situado en la Plaza San Martín, el Gran Hotel Bolívar es famoso por su pisco sour catedral, una variante que ha ganado popularidad entre las personas visitantes. Este bar combina la experiencia de degustar un excelente cóctel con la admiración por la impresionante arquitectura del hotel. Su dirección es el jirón de la Unión 958, un punto de encuentro ideal para quienes desean disfrutar de la tradición del pisco sour en un entorno histórico.

“El Emblemático Q de Lima”

El Emblemático Q de Lima, ubicado en el jirón Camaná 900, es un destino popular tanto para personas visitantes como locales. Este bar no solo es conocido por su delicioso pisco sour, sino también por su variada oferta de comida criolla. Si deseas una experiencia completa que combine gastronomía y la bebida nacional por excelencia, este es el lugar ideal para celebrar el Día Nacional del Pisco.

Para quienes deseen rendir homenaje a esta bebida emblemática, visitar alguno de estos bares históricos de Lima representa una experiencia única que permite disfrutar del pisco sour en su máxima expresión.