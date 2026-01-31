El mundo del cine se viste de luto tras la muerte de Catherine O'Hara, una actriz canadiense que dejó una huella imborrable. Reconocida por famosos papeles como Kate McCallister, la madre del protagonista Kevin en 'Mi pobre angelito', O'Hara falleció el 30 de enero de 2026 en Los Ángeles a los 71 años. Su partida ha generado una ola de tristeza entre colegas, fanáticos y, en especial, Macaulay Culkin, quien compartió con ella uno de los vínculos más entrañables de su carrera.

La noticia se confirmó a través de su representante y rápidamente se expandió por los medios. Aunque la causa de su partida no ha sido revelada oficialmente, lo que más ha resonado son los homenajes y recuerdos que han inundado las redes sociales. En el centro de ellos, el mensaje de Culkin, que refleja el dolor de perder a quien fue no solo su madre en la ficción, sino también una figura cercana en la vida real.

TE RECOMENDAMOS NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El desgarrador mensaje de Macaulay Culkin tras la muerte de Catherine O'Hara

Macaulay Culkin expresó su dolor con un mensaje breve pero devastador que evidenció el impacto de esta inesperada noticia: "Mamá, pensaba que teníamos tiempo. Quería más. Te quiero. Nos vemos pronto". Sus palabras se convirtieron en el reflejo del vacío que deja O’Hara en su vida. El actor, que compartió con ella la pantalla en las dos primeras películas de la saga 'Home Alone', mostró así la dimensión personal de una relación que trascendió lo profesional. Una imagen comparativa de ambos en 'Mi pobre angelito' y su reencuentro 23 años después, en 2023, acompañó su despedida.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y gratitud. Fanáticos de todo el mundo recordaron escenas icónicas de 'Mi pobre angelito' y 'Beetlejuice', otra de sus películas icónicas, mientras que colegas de la actriz destacaron su talento e impacto. Para muchos, O’Hara fue una madre en la ficción y también en el corazón de quienes crecieron con sus películas.

Macaulay Culkin lamenta la muerte de Catherine O'Hara. Foto: captura Instagram

¿De que falleció Catherine O'Hara?

Hasta el momento, la causa de la muerte de Catherine O’Hara no ha sido confirmada. Algunos reportes mencionan que atravesaba una breve enfermedad, pero no existe información oficial. Lo cierto es que su partida deja un vacío en la comedia y el cine familiar, en el que se convirtió en un referente.

La carrera de O'Hara, quien nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, abarcó más de cuatro décadas. Brilló en 'Beetlejuice' (1988) como Delia Deetz, en 'Mi pobre angelito' (1990) y su secuela de 1992 como Kate McCallister, y en producciones de Christopher Guest como 'Best in Show'. En televisión alcanzó un nuevo pico de reconocimiento con Schitt’s Creek, que le valió un Emmy y un Globo de Oro. En 2024, después de 36 años, volvió a ponerse en la piel de la madre de Winona Ryder en la muy esperada secuela de 'Beetlejuice', uno de sus últimos papeles en el cine.

Catherine O’Hara y Macaulay Culkin: un vínculo que trascendió la pantalla

La relación entre Catherine O’Hara y Macaulay Culkin fue más allá de la ficción. Durante el rodaje de 'Mi pobre angelito', la actriz se convirtió en un apoyo para el joven actor, que, con solo 10 años en ese entonces, enfrentaba la presión de la fama en Hollywood. Décadas después, cuando Culkin superó sus problemas de adicción y regresó con fuerza a Hollywood de la mano de su pareja Brenda Song, la madre de sus dos hijos, O’Hara estuvo presente en uno de sus momentos más importantes: la entrega de su estrella en el Paseo de la Fama en 2023. Allí, ella le dedicó un emotivo discurso, reafirmando el lazo que los unía.

En Mi pobre angelito, O’Hara interpretó a la madre que olvidaba a su hijo en Navidad, pero que luchaba por reunirse con él. La película recaudó más de 476 millones de dólares en todo el mundo y se consolidó como un clásico navideño. Para Culkin, O’Hara fue más que una compañera de reparto: fue como una madre, tanto en la ficción como en la vida real. Para los fanáticos, su interpretación quedó marcada como un emblema, capaz de transmitir el amor de una madre y la fuerza de un personaje inolvidable.