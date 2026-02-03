HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Mira EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Mira EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Mira EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
EN VIVO

Delia Espinoza habla de José Jerí, Tomás Aladino Gálvez y el Congreso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Entretenimiento

Jorge Enrique Abello, Don Armando Mendoza en 'Yo soy Betty, la fea, llegará a Lima como invitado especial del Día del Cómic Festival 2026

La presencia de un personaje icónico de 'Yo soy Betty, la fea' ha generado gran expectativa entre las y los seguidores de la exitosa producción colombiana, emitida en más de 180 países y doblada a 25 idiomas.

Don Armando llega a Lima por primera vez Foto: Composición LR
Don Armando llega a Lima por primera vez Foto: Composición LR | Difusión

¡Histórico! El actor Jorge Enrique Abello, reconocido mundialmente por dar vida a Don Armando Mendoza en la telenovela colombiana 'Yo soy Betty, la fea', llegará por primera vez al Perú como invitado especial del Día del Cómic Festival 2026, el evento de cultura pop, cosplay y entretenimiento que se realizará del 30 de abril al 3 de mayo. 

El espectáculo, que promete reunir a miles de seguidores de la telenovela más exitosa de la historia de la televisión, se realizará en el distrito de Jesús María, en la avenida de La Peruanidad, junto al Campo de Marte. Las personas interesadas podrán adquirir las entradas a través de Ticketmaster desde los S/120. 

TE RECOMENDAMOS

MAGIA NEGRA: ¿SE PUEDE ENFERMAR O DAÑAR A UNA PERSONA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Don Armando en Lima por primera vez

Don Armando en Lima por primera vez

PUEDES VER: Actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ se mostró incómoda con Mario Irivarren por decir mal su nombre: 'Qué pena'

lr.pe

¿Cuándo se presentará Don Armando en el Día del Cómic Festival?

Jorge Enrique Abello, nombre real del artista, estará presente durante los cuatro días del festival, del 30 de abril al 3 de mayo. Según se dio a conocer, ofrecerá sesiones de firma de autógrafos y fotografías con los asistentes. Asimismo, junto a un grupo de destacados panelistas, compartirán detalles inéditos sobre el rodaje de 'Yo soy Betty, la fea'.

La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores de la exitosa producción colombiana, emitida en más de 180 países. Los precios para conocer a Don Armando son: S/120 para el meet & greet, S/140 solo para obtener un autógrafo y S/160 para una foto. Cabe señalar que el jueves 30 de abril, por tratarse de la inauguración del evento, el ingreso será gratuito para todas las personas desde las 17.00 horas. 

PUEDES VER: 'Betty, la fea' 2 segunda temporada: hora de estreno en Latinoamérica y dónde ver la serie

lr.pe

El impacto de 'Yo soy Betty, la fea'

'Yo soy Betty, la fea', la exitosa novela creada por Fernando Gaitán, es considerada un fenómeno internacional desde su estreno en 1999. La historia fue protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, con las participaciones antagónicas de Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa y Julián Arango. Fue doblada a 25 idiomas y cuenta con al menos 28 adaptaciones en todo el mundo. 

La novela narra la transformación personal y profesional de Beatriz Pinzón dentro de Ecomoda. Además, entre los personajes que marcaron la historia está Don Armando Mendoza, debido a su complejidad, evolución emocional y su relación con la protagonista, lo que lo convirtió en uno de los personajes más entrañables y polémicos de la televisión. Por ello, la visita de Jorge Enrique Abello representa todo un homenaje para las personas que crecieron con la historia de Ecomoda. 

Notas relacionadas
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'Betty, la fea' 2 segunda temporada: hora de estreno en Latinoamérica y dónde ver la serie

'Betty, la fea' 2 segunda temporada: hora de estreno en Latinoamérica y dónde ver la serie

LEER MÁS
Actriz de 'Yo soy Betty, la fea', Ana María Orozco, rechazó lentes que le regaló reportero de Latina: "Ahorita no, gracias"

Actriz de 'Yo soy Betty, la fea', Ana María Orozco, rechazó lentes que le regaló reportero de Latina: "Ahorita no, gracias"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Super Bowl 2026: artistas del show de medio tiempo, horarios y dónde verlo EN VIVO

Super Bowl 2026: artistas del show de medio tiempo, horarios y dónde verlo EN VIVO

LEER MÁS
¡Vuelve a Lima! Homenaje a Flor Pucarina se realizará en el Parque de la Exposición: Yarita Lizeth será una de las invitadas

¡Vuelve a Lima! Homenaje a Flor Pucarina se realizará en el Parque de la Exposición: Yarita Lizeth será una de las invitadas

LEER MÁS
Alejandro Aramburú: quién es el cantante peruano que debutó en Santos Bravos, edad, su faceta como actor y todo lo que debes saber

Alejandro Aramburú: quién es el cantante peruano que debutó en Santos Bravos, edad, su faceta como actor y todo lo que debes saber

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde ver Barcelona vs Albacete EN VIVO por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026?

Hombres G en Lima 2026: fecha confirmada del concierto y cómo comprar entradas

Buenas noticias para pensionistas: ONP pagará aumento de S/30 en febrero y beneficiará a mayores de 65 años

Entretenimiento

Hombres G en Lima 2026: fecha confirmada del concierto y cómo comprar entradas

‘El reventonazo de verano’ arrasa en rating y deja atrás a ‘Yo soy’: ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?

Super Bowl 2026: artistas confirmados para el show de medio tiempo, horarios por país y dónde verlo en vivo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Acción Popular no define postura sobre censura o vacancia contra Jerí, afirma Elvis Vergara

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza incluirlo en demanda de amparo de Dina Boluarte para anular su vacancia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025