¡Histórico! El actor Jorge Enrique Abello, reconocido mundialmente por dar vida a Don Armando Mendoza en la telenovela colombiana 'Yo soy Betty, la fea', llegará por primera vez al Perú como invitado especial del Día del Cómic Festival 2026, el evento de cultura pop, cosplay y entretenimiento que se realizará del 30 de abril al 3 de mayo.

El espectáculo, que promete reunir a miles de seguidores de la telenovela más exitosa de la historia de la televisión, se realizará en el distrito de Jesús María, en la avenida de La Peruanidad, junto al Campo de Marte. Las personas interesadas podrán adquirir las entradas a través de Ticketmaster desde los S/120.

Don Armando en Lima por primera vez

¿Cuándo se presentará Don Armando en el Día del Cómic Festival?

Jorge Enrique Abello, nombre real del artista, estará presente durante los cuatro días del festival, del 30 de abril al 3 de mayo. Según se dio a conocer, ofrecerá sesiones de firma de autógrafos y fotografías con los asistentes. Asimismo, junto a un grupo de destacados panelistas, compartirán detalles inéditos sobre el rodaje de 'Yo soy Betty, la fea'.

La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores de la exitosa producción colombiana, emitida en más de 180 países. Los precios para conocer a Don Armando son: S/120 para el meet & greet, S/140 solo para obtener un autógrafo y S/160 para una foto. Cabe señalar que el jueves 30 de abril, por tratarse de la inauguración del evento, el ingreso será gratuito para todas las personas desde las 17.00 horas.

El impacto de 'Yo soy Betty, la fea'

'Yo soy Betty, la fea', la exitosa novela creada por Fernando Gaitán, es considerada un fenómeno internacional desde su estreno en 1999. La historia fue protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, con las participaciones antagónicas de Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa y Julián Arango. Fue doblada a 25 idiomas y cuenta con al menos 28 adaptaciones en todo el mundo.

La novela narra la transformación personal y profesional de Beatriz Pinzón dentro de Ecomoda. Además, entre los personajes que marcaron la historia está Don Armando Mendoza, debido a su complejidad, evolución emocional y su relación con la protagonista, lo que lo convirtió en uno de los personajes más entrañables y polémicos de la televisión. Por ello, la visita de Jorge Enrique Abello representa todo un homenaje para las personas que crecieron con la historia de Ecomoda.