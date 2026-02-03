La Charanga Habanera celebrará sus 37 años en Lima: entradas, fecha, lugar y artistas invitados

La Charanga Habanera busca celebrar sus 37 años de trayectoria artística por todo lo grande. Además de realizar una gira por Lima y por diversas ciudades del Perú, la agrupación cubana espera seguir conquistando a su público con su más reciente producción discográfica, ‘35 años Charangueando’, que ha logrado alcanzar el primer lugar en importantes emisoras radiales de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

David Calzado, fundador y líder de la agrupación, señaló que esta contundente respuesta del público peruano es el resultado de muchos años de trabajo constante y de una fuerte conexión con sus seguidores. “Las canciones de La Charanga Habanera han acompañado a varias generaciones y, pese al paso del tiempo, la orquesta se mantiene como una de las favoritas en Perú y en muchas partes del mundo”, manifestó.

Líder de La Charanga Habanera celebra el éxito de ‘35 años Charangueando’



En relación con ‘35 años Charangueando’, David Calzado destacó que el álbum reúne grandes éxitos del grupo y cuenta con destacadas colaboraciones de reconocidas figuras de la salsa, como Gilberto Santa Rosa, Mayito Rivera, Alexander Abreu, Víctor Muñoz y Mandy Cantero, entre otros.

“Es un disco muy especial, remasterizado con la participación de grandes artistas. Que se escuche en todo el planeta es emocionante; hoy es número uno en la mayoría de radios alrededor del globo”, añadió Calzado.

La Charanga Habanera festejará sus 37 años con gran concierto



Los integrantes de la reconocida agrupación La Charanga Habanera atraviesan un gran momento artístico debido a que han logrado varios sold out con sus presentaciones a nivel nacional. Cabe indicar que la gira nacional de La Charanga Habanera se inicia este sábado 7 de febrero en la Explanada de la Costa Verde de Chorrillos, un espacio al aire libre que permitirá albergar a miles de asistentes.

La producción ha anunciado que el espectáculo contará con artistas invitados que acompañarán a la orquesta durante la noche. Entre los nombres confirmados figuran Ken-Y, Nio García, Marama, Josimar, Son Tentación, Salserín y Barrio Fino, además de otras participaciones y la animación musical a cargo de DJ Bryan Flow.

El concierto de La Charanga Habanera contará con artistas invitados que acompañarán a la orquesta durante la noche. Foto: difusión.

Posteriormente, la agrupación se presentará el domingo 8 en el Huaralino Internacional de Lima Norte, el 13 de febrero en Ayacucho; el sábado 14 en el Club Potao de Chaclacayo; el domingo 15 en el local Kokobombo de Tarapoto; el 20 en Chiclayo; el 21 en Chimbote; el 22 en Iquitos; el 25 en Chilca; el 27 en Lima; y el 28 en Mollendo.

