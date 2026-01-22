Leonel García y Noel Schajris anuncian nueva canción previo a su gira. | Composición LR / Google

Leonel García y Noel Schajris anuncian nueva canción previo a su gira. | Composición LR / Google

Sin Bandera presentó recientemente ‘Qué culpa tiene ella’, canción que marca el retorno del dúo tras un período sin estrenos inéditos. Este sencillo anticipa el álbum 'Escenas', que se estrenará en febrero de 2026, y confirma que el dúo retomará su estilo romántico, reflexivo y cargado de emociones profundas.

Leonel García destacó que la música sigue siendo un motor de conexión y sentimiento: “La gente necesita trabajo, casa y alimento, pero también necesita la música, el arte y la emoción que nos permite disfrutar la vida plenamente”, señaló durante su encuentro con medios mexicanos.

La importancia de la música según Leonel García

El cantautor resaltó la contribución de colegas que logran momentos de alegría, reflexión y celebración a través de sus canciones: “Me siento orgulloso de todo lo que mis compañeros han regalado: tantas noches memorables, tantas emociones y tanta reflexión en la música”, afirmó al portal de noticias Amexi.

García recordó que el arte mantiene un lugar esencial en la vida cotidiana y que Sin Bandera busca reforzar esa conexión con sus fans mediante letras sinceras y melodías que emocionan.

Escenas Tour: Perú será parte de la nueva gira de Sin Bandera

Leonel García confirmó que Sin Bandera volverá a los escenarios con una gira internacional, que iniciará en Sudamérica en febrero y se extenderá durante todo el año. El recorrido combinará presentaciones del dúo y actuaciones en solitario, manteniendo la dinámica que ha caracterizado su trayectoria.

La gira, denominada 'Escenas Tour', incluirá a Lima, Perú, con concierto el 28 de marzo en Multiespacio Costa 21, y permitirá a los seguidores disfrutar tanto de los clásicos como de los nuevos temas que forman parte del álbum 'Escenas'.

Control creativo y producción de Sin Bandera

Sobre su relación con la industria discográfica, Leonel García explicó que mantiene un acuerdo de licencia que le permite conservar mayor control sobre la producción, videos, portadas y todos los elementos que rodean a su música. “Participamos más en cada etapa de creación y producción”, indicó.

Fieles a su esencia, Leonel García y Noel Schajris apuestan por letras cargadas de sentimiento y emociones universales. ‘Qué culpa tiene ella’ aborda los conflictos internos de alguien que no logra desprenderse de un amor pasado pese a estar con alguien que le ha dado todo.

Venta de entradas de su gira en Perú

Los últimos tickets para el Escenas Tour están disponibles en Teleticket, con precios desde S/.199 (Tribuna), S/.299 (VIP), S/.399 (Platinum) hasta S/.480 (Zona 25 años).

La gira promete combinar lo mejor de la trayectoria de Sin Bandera con las nuevas propuestas del álbum, ofreciendo un recorrido musical único y emocionante para los fanáticos del pop latino.