Noel Schajris vuelve a Lima con el corazón abierto y una nueva mirada artística. El ganador de un Latin Grammy lanzará un nuevo disco en el que regrabó temas emblemáticos como ‘No veo la hora’ y ‘Momentos’, canciones que, asegura, hoy interpreta desde una madurez emocional distinta. Este trabajo llega bajo su propio sello discográfico, Dynamo Productions, que representa una etapa de autenticidad y conexión profunda con la música y su público.

En entrevista con La República, el cantante argentino abre su corazón sobre su faceta como artista y cómo vive su rol de padre fuera de los escenarios. El intérprete de Sin Bandera ofrecerá un concierto este 12 de abril en el Teatro Canout.

—¿Has notado alguna diferencia entre los fans peruanos y los de otros países? Muchos artistas destacan la energía y la dedicación de los fans peruanos. ¿Tú también lo percibes así?

—Una característica es esa como lealtad, es como te abrazan y no te sueltan más, es como un cariño y una lealtad, no sé cómo llamarlo, es como que un compromiso contigo desde lo emocional, muy particular, pero que se refuerza y que se renueva con lo que tú también das y con lo que eres, y el peruano y la peruana reaccionan a la autenticidad, al humor, a cosas muy lindas, y cuando entras, ya no te dejan salir más, en el buen sentido, es como que ya está, son familia.

—Cuando no estás en el escenario o componiendo canciones, ¿qué es lo que más disfrutas hacer?

—Cuando no me ven en el escenario como el artista, en realidad, lo que más me emociona, lo que soy todos los días, es padre, soy papá de tres hijos, sobre todo los chiquitos que están, que por ellos es que he parado un poquito el tren, y he estado mucho más aquí con ellos, es una etapa, una edad, que si te la pierdes no regresas más. Dylan acaba de cumplir ocho, Emmita tiene once, entonces.

—¿Qué significa para ti regrabar todas esas canciones que marcaron tu carrera y, por primera vez, ser dueño de tu propio disco desde tu propia discográfica?

‘No veo la hora’, ‘Momentos’, ‘Nadie se va a marchar', ‘Regresar’, ‘Nadie me hace más feliz que tú’, ‘Quién necesita mirar’, ‘A un minuto del sol’. Todas las esas canciones que formaron mi carrera, cuando paró sin bandera en el 2008 que sale este disco, que cambió mi vida como Noel Schajris, esas canciones las estoy regrabando, ese disco lo estoy regrabando desde mi propia discográfica. Voy a ser dueño de mi disco por fin y por primera vez y regresa a mi casa.

—¿Qué has sentido al regrabar todos estos temas que han tocado el corazón de tantas personas, tanto en Perú como en otros lugares?

—Muy fuerte, muy poderoso, porque fue como cuando el tipo ahora, el tipo tiene 50 años, yo soy el tipo, y entonces el tipo canta ‘La vida es un millón de momentos’ y ya el tipo sabe de qué se trata esa canción, mucho más que cuando la compuso cuando tenía 33. Ahora sí, entiendo mucho más esa canción y la canto desde un lugar donde ya viví millones de momentos más.

—¿Cómo ves el futuro de la música romántica en una industria musical que ha cambiado tanto con el streaming y las redes sociales, donde las canciones se vuelven virales rápidamente?

La tecnología es maravillosa si la usamos en pos del artista, del creador, y que sea de buen uso para el artista. No en detrimento del creador, sino que lo potencie, que lo ayude a conectar con su público, como acabamos de hacer, que tú tuviste acceso a mi propia aplicación. La tecnología sirve para eso, y así la tenemos que entender y aplicar y usar.