Desde que lanzaron su pódcast ‘Puro floro’, los ‘urracos’ de Magaly Medina pasaron a protagonizar titulares, no solo por sus destapes, sino también por sus duras críticas hacia algunos personajes del espectáculo local. Sin embargo, en las últimas horas se difundió en las redes sociales un supuesto 'ampay' de Gianfranco Pérez, reportero de ‘Magaly TV La Firme’.



Difunden ampay del ‘urraco’ Gianfranco Pérez



El último lunes 14 de octubre, Geraldine Vílchez Domínguez, conocida como 'La Mana', difundió en su cuenta de TikTok un video de Gianfranco Pérez, quien aparece bailando con una misteriosa joven. “¡Ampay!, reportero de Magaly resultó un tramposo”, es el texto que acompaña las imágenes.



En el video, La Mana se muestra muy sorprendida por las imágenes que publicó. Sin embargo, los usuarios de TikTok aseguraron que en dicho ‘ampay’ no se ve nada de malo. Es más, algunos cuestionaron a la influencer por querer hacer quedar mal a Pérez.



“Como sea quieren hacer quedar mal, no se ve nada”, “¿Ir a una disco ahora es malo?”, “Vine por el chisme, pero salí trasquilada, no hay nada”, “Pero si no hay nada malo ahí”, “Pero no hay nada malo, no sería un ‘ampay’” y “Lo que hagan sus trabajadores es su vida”; son algunos de los comentarios que le dejaron a ‘La Mana’.



¿Qué dijo Gianfranco Pérez sobre su ampay?



A través de su cuenta de Instagram, Gianfranco Pérez expresó su incomodidad, no por las imágenes que protagonizó en una discoteca, sino porque el video no habría generado ningún impacto en sus redes sociales.



“Estoy muy fastidiado con la tiktokera @lamanape, no por publicar ‘mi ampay saludando a una fan’, sino porque no me ha hecho subir seguidores ni en Instagram ni en TikTok. La próxima vez que salgan algunas imágenes mías, enviénlas a @instarandula o @riclatorre. Con ellos sí me volvía influencer”, manifestó el urraco de ‘Magaly TV, La Firme’.

Gianfranco Pérez cuestiona la credibilidad de 'La Mana'. Foto: Instagram

Gianfranco Pérez cuestionó la credibilidad de ‘La Mana’



En otra de sus stories de Instagram, Gianfranco Pérez recordó la vez que Geraldine Vílchez patinó en una de sus primicias, cuando dijo que Deyvis Orosco le fue infiel a Cassandra Sánchez De Lamadrid.



“Esperaré una respuesta digna de @lamanape, pero evidentemente no está para el debate. Ayer (lunes 14) le dije que si no rebotaba el video en su plataforma, haría esto y cumplí. Muestra tu chat y mira cómo ‘reventaba’ el WhatsApp. ¡Qué ridícula! No seas ligera como con Deyvis Orosco y tampoco te compares a los que hacen la noticia”, manifestó.

Gianfranco Pérez asegura que 'La Mana' quedó relegada como influencer. Foto: Instagram

Además, el reportero que se coló en la boda de Magaly Medina sostuvo que la tiktokera ha quedado desplazada como influencer. “Tú rebotas, tú tratas de ser graciosa. Tú eres de las más antiguas, pero quedaste relegada y eso se muestra en tus videos. Mana, acéptalo, vives de tu pasado, fuiste ‘La Mana’. Hoy por hoy no hay más que decirte y no te compares con los que están arriba, que a ti la altura te dio vértigo”, concluyó.

¿Quién es Gianfranco Pérez y cómo se volvió ‘urraco’?



Gianfranco Pérez Cruz, exreportero de ‘Amor, amor, amor’, se inspiró en su madre, fan de Magaly Medina, para convertirse en reportero de espectáculos. Desde joven, soñaba con ser ‘urraco’ y, tras el inicio de ‘Magaly TV La Firme’, se unió como investigador, siendo responsable del ampay de Pedro Gallese.



Medina, impresionada por su trabajo, lo impulsó a convertirse en reportero durante la pandemia. Pérez se enorgullece de su labor y disfruta haciendo preguntas difíciles, manteniendo la esencia del programa.



“Magaly vio mi trabajo, le gustó. Y en época de pandemia, di el paso como reportero gracias a Magaly. Ella insistió en que yo sea reportero”, declaró el popular ‘Peluche’ para La República. Además, el pupilo de Medina se mostró orgulloso de su trabajo. “Es un elogio ser ‘urraco’ porque, a diferencia de otros colegas, me gusta que me odien los artistas. Soy feliz haciendo las preguntas complicadas, las que nadie quiere hacerles. Esa es la esencia de ese programa y la esencia que tenemos”, añade.