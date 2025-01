Actriz de cine, televisión y productora de una de las series más premiadas de los últimos años, Nicole Kidman volvería a ser favorita a los Óscar con Babygirl, dos décadas después de ganar la estatuilla por interpretar a Virginia Woolf en Las horas. El fin de semana fue homenajeada en el Festival de Cine de Palm Springs, y rompió en llanto al recordar que ganó la Copa Volpi en Venecia 2024, el mismo día que falleció su madre, Janelle Ann Kidman.

“Siento que mi madre está aquí en este momento. Esto es para ti, mamá”, dijo la actriz tras subir al escenario y recibir el Premio Estrella Internacional de manos de Jamie Lee Curtis, su coprotagonista en la nueva serie de Amazon ‘Scarpetta’. “Quiero dedicarle (el premio) a ella porque no pude hacerlo en el Festival de Venecia. No pude hacerlo porque al llegar a Venecia, ya había muerto. Recibí la llamada y le pedí a Halina (Reijn, la directora de Babygirl) que subiese al escenario en mi lugar y lo aceptase por mí. Lo hizo, pero ahora yo estoy sobre el escenario, he vuelto. Gracias por darme la oportunidad de decir que esto es para mi madre. Toda mi carrera ha sido por y para mi madre y mi padre, y ya no están, pero quiero seguir trabajando porque adoro lo que hago”.

Kidman fundó Blossom Films en 2010. Entre los títulos más destacados están la miniserie ‘The Undoing’, ‘Love & Death’ y la serie ‘Big Little Lies’ que produjo junto con Reese Witherspoon. “Perdí a mis dos padres y ahora pienso: ‘Bueno, esto es diferente ahora’. Ellos me han dado resiliencia, me han dado amor y me han dado la fuerza para seguir adelante”.

En la alfombra roja del Festival de Palm Springs, mientras Kidman posaba para las cámaras, la estrella del musical Wicked, Ariana Grande, la esperaba para saludarla. La cantante se acercó, posó junto con ella y se convirtió en viral la imagen en la que Grande se despide con un beso en la mano de la artista. La intérprete de ‘One Last Time’ también fue reconocida en la ceremonia. “He estado actuando desde que era una niña, así que nunca pensé que a la edad de 31 años volvería a escuchar las palabras ‘Rising Star’ (el premio a actriz emergente). Poder interpretar a Glinda fue el honor de mi vida”.

Se arriesga con el filme Babygirl

La actriz sería nominada al Óscar por este filme que continúa en la cartelera peruana. Bajo la dirección de Halina Reijn, se trata de una película independiente que se aleja de cintas como Atracción fatal para mostrarnos un thriller sobre el poder y los deseos ocultos. Kidman interpreta a la directora de una empresa de robótica, casada, rodeada de lujos y que inicia una relación con el pasante de la empresa, interpretado por Harris Dickinson. “A medida que desmonta la perfección de su personaje pieza por pieza, expone una vulnerabilidad cruda que puede ser impactante. Es lo más crudo de esta película, y es una bendición”, señala New York Times. En Babygirl, el deseo parece ilimitado. “He hecho algunas películas que son bastante reveladoras, pero no como esta”, dijo Kidman antes de ver el filme en Venecia