Hija de Tommy Lee Jones habría consumido drogas antes de su muerte, según testigo

El fallecimiento de Victoria Jones, hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, continúa generando nuevas revelaciones sobre las circunstancias que rodearon sus últimas horas de vida. De acuerdo con medios estadounidenses, la joven habría consumido cocaína antes de ser encontrada sin vida en un lujoso hotel de San Francisco, según el testimonio de una persona presente en el lugar.

Un testigo citado por el medio señaló que los paramédicos hallaron a Victoria Jones inconsciente en el hotel Fairmont de San Francisco durante la madrugada. Además, el declarante reveló que la joven se encontraba acompañada por tres o cuatro personas. “El grupo le dijo a los paramédicos que estaban allí festejando el Año Nuevo”, indicó el medio, citando a la fuente consultada.

TE RECOMENDAMOS RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

PUEDES VER: Encuentran sin vida a la hija del legendario actor Tommy Lee Jones en un hotel de San Francisco

Detalles sobre la muerte de la hija de Tommy Lee Jones

De acuerdo con TMZ, los registros del personal de emergencia refuerzan la hipótesis de una posible sobredosis. Grabaciones del despacho del 911 clasificaron la llamada como un “código 3: sobredosis”, con mención a un “cambio de color” por cianosis, un signo clínico asociado a bajos niveles de oxígeno en la sangre, que provoca una coloración azulada o púrpura en labios, piel y uñas.

El mismo medio reveló que Victoria Jones contaba con antecedentes penales. Durante el 2025, habría protagonizado dos incidentes con la policía, entre ellos un arresto por posesión de drogas, en el que, según el informe policial, la joven reconoció haber consumido cocaína. Asimismo, en los primeros meses de ese año, Victoria fue encontrada en una bodega de vinos con signos de consumo de sustancias, además de un episodio adicional en el que fue señalada por violencia doméstica menor contra su pareja.

Encuentran sin vida a la hija del legendario actor Tommy Lee Jones

Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley, fue encontrada sin vida en una habitación del hotel Fairmont San Francisco durante la madrugada del 1 de enero de 2026. Según medios estadounidenses, los bomberos acudieron al lugar pasadas las 3:00 a. m., donde confirmaron el fallecimiento de la joven, de 34 años.

Al hotel también llegaron agentes de la Policía y personal forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas oficiales de la muerte.