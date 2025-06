Regresa a Lima el homenaje sinfónico a Ennio Morricone

Tras una primera edición con dos presentaciones a sala llena (2024), vuelve al teatro NOS PUCP Morricone Trascendental, el espectáculo sinfónico coral y audiovisual que reconoce y celebra el legado musical de uno de los compositores más influyentes del cine: Ennio Morricone (Roma, 1928 – 2020), autor de más de 500 bandas sonoras, ganador de dos premios Óscar, dos Grammy, tres Globos de Oro y seis premios BAFTA, y que actualmente cuenta con más de tres millones y medio de oyentes mensuales en Spotify.

Esta segunda edición se presentará el 15 y 16 de julio, gracias a la realizadora de proyectos escénicos Artefacto, en coproducción con AC Producciones y el mismo teatro. La gran novedad este año es la inclusión de una suite inédita de Bastardos sin gloria, película del aclamado director Quentin Tarantino, que añade un nuevo matiz contemporáneo a este viaje musical por los grandes momentos del cine.



Esta pieza se suma a un repertorio cuidadosamente curado por los organizadores, que incluye composiciones memorables de películas como Once Upon a Time in America, Malena, La leyenda del pianista en el océano, Los intocables, El bueno, el malo y el feo, Once Upon a Time in the West, Cinema Paradiso y La Misión.



Morricone Trascendental. Foto: William Ríos.

Morricone Trascendental será interpretado por un selecto grupo de músicos profesionales con amplia experiencia en repertorio clásico, que prometen honrar la prolífica trayectoria del maestro y hacer vibrar a los asistentes. La orquestación y dirección musical estará a cargo de César Vega, destacado músico y director de la Maestría en Musicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú.



“Volver a homenajear a Ennio Morricone es volver a conectar con esas melodías que nos marcaron para siempre. Su música no solo forma parte de grandes obras del séptimo arte, sino que evoca los grandes temas de la existencia humana -el amor, la injusticia, la pérdida, la fe- con una sensibilidad que trasciende épocas, idiomas y geografías. Esta segunda edición es también un homenaje a nuestros afectos”, explican desde Artefacto.



Morricone Trascendental es más que un concierto: es una experiencia escénica envolvente, que invita a mirar el cine desde la música, y la música desde el alma. Un espectáculo de nivel internacional, hecho en el Perú, que consolida a Lima como escenario de producciones culturales de alta calidad y proyección.



Los interesados en disfrutar de este espectáculo pueden adquirir sus entradas a través de la web de Teleticket: https://teleticket.com.pe/evento/enio-morricone-trascendental-artefacto-teatro-nos-pucp.

