El 12 de diciembre, Lasso traerá su 'Malcriado World Tour' al Parque de la Exposición, mientras que De La Ghetto cerrará la semana con un show explosivo el 13.

Esta semana empezó con todo. Desde conciertos explosivos a cargo de Limp Bizkit en el Costa 21 hasta espectáculos nostálgicos que ofrecerán la argentina Flor Bertotti y el venezolano Lasso. Conoce todos los detalles de los eventos que se realizarán durante estos días en la capital y que prometen hacer cantar, bailar y disfrutar al ritmo de diversos géneros musicales.

Flor Bertotti, la entrañable protagonista de ‘Floricienta’, ya está en Lima para ofrecer un concierto este miércoles 10 de diciembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su nueva gira ‘Otra Vuelta Tour’, un show lleno de nostalgia, energía y emoción con el que celebrará los 20 años del fenómeno que marcó a toda una generación. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

“El año pasado no pudimos llegar a todos los lugares que queríamos. Cuando terminó la gira, dijimos: ‘Vamos a tomarnos un respiro y, antes de preparar un show nuevo, llevemos este espectáculo tan lindo a los países a los que no llegamos o a los que nos quedamos con las ganas de repetir’. Ese es el espíritu de ‘Otra vuelta’”, comentó Bertotti.

Conciertos en Lima para este jueves 11 de diciembre



Mario Kramarenco, conocido mundialmente como el ‘Sinatra latino’, llega a Perú este jueves 11 de diciembre con su espectáculo ‘Sinatra Christmas Songs by Kramarenco’. Este evento se realizará en el Teatro Municipal de Lima, donde el artista chileno deleitará con un concierto navideño que promete emocionar, sorprender y hacer vibrar a todos los amantes de la música clásica y las grandes voces. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Kramarenco, ovacionado en escenarios de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica por su inconfundible voz y su presencia escénica que revive con precisión al icónico Frank Sinatra, interpretará clásicos inmortales como: ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’, ‘Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!’, ‘Jingle Bells’, ‘The Christmas Waltz’, ‘White Christmas’, ‘Silent Night’, ‘Santa Claus Is Coming to Town’. Además de estos temas festivos, el show incluirá una selección de las canciones más icónicas del repertorio de Sinatra en su época dorada, como: ‘My Way’, ‘Fly Me to the Moon’, ‘New York, New York’, ‘Strangers in the Night’, ‘The Way You Look Tonight’.

Conciertos en Lima para este viernes 12 de diciembre



El cantautor venezolano Lasso regresa al país para ofrecer dos conciertos en Perú con su 'Malcriado World Tour', una gira internacional que lo llevará por diversos países de Latinoamérica. Con éxitos como 'Ojos marrones', 'Un millón como tú' y 'Subtítulos', el artista deleitará a su fanaticada con un espectáculo que se realizará en el anfiteatro del Parque de la Exposición, este viernes 12 de diciembre. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Joinnus.

Lasso también ha prometido una noche memorable en Arequipa, llena de emoción, romanticismo y buena música. El concierto en la ‘Ciudad Blanca’ será el sábado 13 de diciembre en el Palacio Metropolitano Bellas Artes. Los boletos también se pueden conseguir en Joinnus.

Conciertos en Lima para este sábado 13 de diciembre



De La Ghetto, una de las voces más influyentes y respetadas del reggaetón a nivel mundial, vuelve a Lima para reencontrarse con sus fans peruanos en un espectáculo programado para este sábado 13 de diciembre en el Coliseo Dibós. En este evento, el artista estadounidense de 41 años presentará oficialmente ‘Starlight’, su nuevo álbum que mezcla nuevas propuestas sonoras con la esencia que ha definido su identidad musical.

Además de presentar sus nuevas canciones, el show incluirá un repaso por sus grandes éxitos como ‘Candy’, ‘Loco’ y ‘Sensación del bloque’, garantizando una noche explosiva e inolvidable para los fanáticos del género urbano. Las entradas están disponibles en Teleticket.









