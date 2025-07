Esta es la miniserie favorita de Quentin Tarantino y que puedes ver en Netflix: "Todo funciona"

Quentin Tarantino es sinónimo de calidad. Su larga trayectoria cinematográfica le ha ganado la fama de brindar buenas recomendaciones de productos audiovisuales. El director de 'Kill Bill' y 'Perros de Reserva' reveló recientemente cuál es su miniserie favorita de Netflix, elevando la calidad de esta conocida producción.

No es 'Dahmer' ni 'Midnight Mass'. 'Gambito de Dama' es la predilecta del director, de la cual no dudo en elogiarla, tanto por su historia como por su calidad de producción. En una entrevista para el pódcast 'The Rewatchables', Tarantino alabó la producción diciendo: “Todo funciona, desde el ritmo hasta el encuadre”.

¿Cuál es la miniserie de Netflix favorita de Quentin Tarantino?

El ganador del Óscar admitió que la serie se ganó su favoritismo tras su estreno en 2020. La historia de Beth Harmon, una mujer que busca abrirse en el mundo del ajedrez dominado por hombres, cautivó a Tarantino por su estética. “Es una de las series más cinematográficas que he visto”, declaró.

Asimismo, se puede notar una similitud entre el detalle que la producción puso en cada escena, muy similar al estilo de Tarantino. “Es esencialmente una película larga en siete partes”, comentó el director. La miniserie de Netflix, protagonizada Anya Taylor-Joy, ganó 6 premios Emmy en el 2021, incluidos los de Mejor miniserie y Mejor actriz principal en una miniserie.

'Gambito de dama' es la recomendación personal de Tarantino en el catálogo de Netflix. Foto: Netflix

¿En qué está trabajando ahora Quentin Tarantino?

Actualmente, Quentin Tarantino no está trabajando en una película, sino en una obra de teatro. Según reveló, puso en pausa sus proyectos cinematográficos debido a que quiere que sus hijos crezcan para que sean más conscientes de su presencia en el set. Además, reveló que si su proyecto teatral es un éxito, lo tomaría en cuenta para adaptarlo a la pantalla grande, convirtiéndolo en su última película.

Se sabe que el director nacido en Tennesse siempre dijo que su carrera iba a contar con solo 10 películas dirigidas por él. 'Érase una vez en... Hollywood' es la novena en la larga lista de filmes. Entre ellos se destacan 'Tiempos violentos' y 'Django sin cadenas', películas con los que logró llevarse sus dos estatuillas de la Academia, ambas por mejor guion original.