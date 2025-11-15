HOYSuscripcion LR Focus

SM Entertainment niega que cancelación del 'Overpass Lima' fuera por Kai de EXO y responsabiliza a la organizadora del evento

Luego de que la productora The Hub culpara a Kai de EXO por la cancelación del 'Overpass Lima', SM Entertainment lanzó un comunicado desmintiendo dicha versión y acusó a la empresa de ser el responsable de anular dicho evento de k-pop.

SM Entertainment señala a la empresa organizadora The Hub por cancelar el 'Overpass Lima' y defiende a Kai de Exo.
La cancelación del 'Overpass Lima' ha causado molestias entre los fanáticos del k-pop en Perú. El festival musical, que prometía reunir a grandes figuras como Minho de SHINee y Youngjae de GOT7 debía realizarse el 11 de septiembre en el estadio San Marcos. Según la productora The Hub Events S.A.C., el responsable de la anulación del evento sería Kai de EXO, artista principal del espectáculo, debido a que desistió de viajar al país, lo que impidió concretar la realización del festival. Ante esta acusación, SM Entertainment, agencia representante del integrante de la boyband, salió en defensa del cantante.

En un comunicado en su cuenta oficial X, la empresa de entretenimiento surcoreana desmintió a la productora indicando que, tanto la empresa como el cantante, completaron las gestiones para participar del 'Overpass Lima'. Sin embargo, en dos ocasiones, The Hub Events modificó su versión: primero afirmó que el festival se cancelaría o se reprogramaría, y después aseguró que se realizaría en Perú, eliminando a Chile de la programación.

"Queremos informar nuestra posición oficial sobre la cancelación del evento en Perú 'Overpass Lima', tema que fue mencionado recientemente en un programa de televisión local. En ese programa, el representante legal de la empresa organizadora afirmó que el evento fue cancelado porque nuestro artista, no asistió sin previo aviso. Sin embargo, esta afirmación no es correcta y constituye una acusación unilateral y falsa. Tanto SM Entertainment como el artista completaron todas las gestiones y preparativos necesarios para participar en los eventos programados en Perú y Chile", menciona en el comunicado.

SM Entertainment responsabiliza a la productora de The Hub por cancelar el 'Overpass Lima'

La agencia surcoreana sostuvo que la verdadera responsable de la cancelación del ‘Overpass Lima’ es la propia productora. Aunque no detalló los motivos específicos, precisó que no están vinculados a SM Entertainment ni a Kai de EXO y que el organizador no cumplió los requisitos necesarios para garantizar la participación del cantante.

"Por motivos no atribuibles a nuestra empresa ni al artista, el organizador no cumplió con los requisitos necesarios para garantizar la participación del artista. En consecuencia, fue el organizador quien finalmente canceló el evento", explicó.

Pronunciamiento de SM Entertainment.

Pronunciamiento de SM Entertainment.

Asimismo, calificó de inapropiado el accionar de la empresa organizadora por permitir que uno de sus representantes legales brindara declaraciones en el programa ‘Arriba Mi Gente’, donde se inculpó al artista sin sustento.

"A pesar de ello, el organizador permitió que su representante legal apareciera en un programa de televisión y realizara declaraciones que no corresponden en absoluto a los hechos. Ante esta situación, SM Entertainment expresa su profundo pesar", se lee.

