Laura Spoya tras terminar su relación con Brian Rullan: "Ya estoy en otra etapa de mi vida”

La afirmación se realizó durante una entrevista para el programa 'Amor y fuego', semanas después de haber comunicado la ruptura de su matrimonio con Brian Rullan.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Antes de salir de su casa, Mario Irrivaren, compañero del canal de streaming 'Good Time', le informó a Laura que los periodistas estaban afuera de su residencia.

¿Qué dijo Laura Spoya tras terminar su relación?

Laura Spoya expresó que en este momento se encuentra enfocada en su desarrollo profesional y personal. "Yo estoy en una etapa de pleno crecimiento profesional, y también personal, así que lo que venga será bien recibido y, nada, dándolo todo siempre", afirmó.

La también conductora de televisión agregó que ahora prioriza su bienestar y que, por ello, ha dejado el pasado atrás. "Yo ya estoy en otra etapa de mi vida, ya fluyendo para mi bienestar y para lo que creo que es correcto", indicó.

A pesar de los cambios en su vida, Laura resaltó que siempre tendrá una relación respetuosa con Rullan debido a los años que compartieron juntos. "Yo siempre me voy a querer llevar bien con una persona con la cual he compartido muchos años, que me ha dado momentos de su vida; jamás en la vida voy a desear algo negativo, ni mucho menos hablar mal de él, nunca", subrayó.

¿Qué dijo Brian Rullan?

Por su parte, Brian Rullan sorprendió a sus seguidores hace algunas semanas. A pesar de que Spoya dejó claro que la ruptura no se debió a cuestiones económicas, sino a diferencias personales que se volvieron irreconciliables, el empresario mexicano generó controversia con una publicación en sus redes sociales.

Aunque no ofreció declaraciones directas, un video en su cuenta de TikTok llamó la atención de los medios. En el video, se podía leer la frase: "Cada mujer pierde a un buen hombre porque hace caso a consejos de amigos celosos", lo que fue resaltado por Magaly Medina en su programa.