El nuevo espectáculo de la icónica banda argentina se llevará a cabo el 9 de mayo de 2026 en el Arena Monumental. Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para esta nueva fecha. Foto: Facebook | Foto: Facebook

Los Fabulosos Cadillacs iban a ofrecer un concierto en Lima este jueves 13 de noviembre de 2025 en el Multiespacio Costa 21, sin embargo, la productora Iguana Producciones informó que el espectáculo se iba a reprogramar debido a la coyuntura que atraviesa Lima Metropolitana y Callao. El evento, parte de la gira de celebración de los 40 años de la icónica banda argentina, se realizará el sábado 9 de mayo de 2026 en Arena Monumental.

Según la empresa productora, la decisión de posponer el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Lima responde a factores que escapan al control directo de la banda y de la producción local. “Esta medida se adopta para priorizar la seguridad del público, del artista y del equipo técnico, con el propósito de garantizar el más alto estándar de calidad y seguridad que un espectáculo de esta magnitud merece”, indicaron en una nota de prensa.

Asimismo, Los Fabulosos Cadillacs e Iguana Producciones expresan su total solidaridad con la situación actual del país, tras la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao. “La decisión de postergar el show para el 9 de mayo de 2026 subraya nuestro compromiso inquebrantable con la tranquilidad de todos, reconociendo y respetando la situación actual”, añaden.

¿Qué pasará con las entradas para Los Fabulosos Cadillacs?



Tras el anuncio de la suspensión del concierto de Los Fabulosos Cadillacs, no faltaron las preguntas con respecto a las entradas que se adquirieron a través de Teleticket. Por ello, Iguana Producciones informó a los asistentes que sus boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha del 9 de mayo de 2026, sin necesidad de realizar ningún cambio. Por lo que solicitaron conservar sus entradas.

En su comunicado, Iguana Producciones garantizó la seguridad y calidad del evento y ofrecerá detalles sobre el reembolso a quienes no puedan asistir. Foto: difusión

Para quienes no puedan asistir al show en el Arena Monumental, en los próximos días se informará el procedimiento y los plazos para solicitar el reembolso correspondiente. Por otro lado, la productora expresó sus disculpas públicas por los posibles inconvenientes.

“Entendemos los inconvenientes y la frustración que pueda generar en nuestros seguidores, por lo que ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo del público. Nos vemos el 9 de mayo de 2026 para celebrar juntos un show inolvidable”, finalizaron en su comunicado.

