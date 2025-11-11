Suspenden concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Lima: espectáculo de los argentinos se realizará en mayo del 2026
Los Fabulosos Cadillacs reprogramaron su concierto en Lima, previsto para este jueves 13 de noviembre de 2025, debido a la situación actual en Lima Metropolitana y Callao.
- The Killers Perú 2025: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Costa 21
- Leiva, reconocido rockero español, llega a Lima por primera vez: fecha, lugar y entradas para ver al cantautor europeo
Los Fabulosos Cadillacs iban a ofrecer un concierto en Lima este jueves 13 de noviembre de 2025 en el Multiespacio Costa 21, sin embargo, la productora Iguana Producciones informó que el espectáculo se iba a reprogramar debido a la coyuntura que atraviesa Lima Metropolitana y Callao. El evento, parte de la gira de celebración de los 40 años de la icónica banda argentina, se realizará el sábado 9 de mayo de 2026 en Arena Monumental.
Según la empresa productora, la decisión de posponer el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Lima responde a factores que escapan al control directo de la banda y de la producción local. “Esta medida se adopta para priorizar la seguridad del público, del artista y del equipo técnico, con el propósito de garantizar el más alto estándar de calidad y seguridad que un espectáculo de esta magnitud merece”, indicaron en una nota de prensa.
TE RECOMENDAMOS
EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Asimismo, Los Fabulosos Cadillacs e Iguana Producciones expresan su total solidaridad con la situación actual del país, tras la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao. “La decisión de postergar el show para el 9 de mayo de 2026 subraya nuestro compromiso inquebrantable con la tranquilidad de todos, reconociendo y respetando la situación actual”, añaden.
PUEDES VER: Conciertos en Perú en noviembre 2025: fechas, precios y cómo comprar entradas para shows de Shakira, Billy Idol, Belanova y más
¿Qué pasará con las entradas para Los Fabulosos Cadillacs?
Tras el anuncio de la suspensión del concierto de Los Fabulosos Cadillacs, no faltaron las preguntas con respecto a las entradas que se adquirieron a través de Teleticket. Por ello, Iguana Producciones informó a los asistentes que sus boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha del 9 de mayo de 2026, sin necesidad de realizar ningún cambio. Por lo que solicitaron conservar sus entradas.
En su comunicado, Iguana Producciones garantizó la seguridad y calidad del evento y ofrecerá detalles sobre el reembolso a quienes no puedan asistir. Foto: difusión
Para quienes no puedan asistir al show en el Arena Monumental, en los próximos días se informará el procedimiento y los plazos para solicitar el reembolso correspondiente. Por otro lado, la productora expresó sus disculpas públicas por los posibles inconvenientes.
“Entendemos los inconvenientes y la frustración que pueda generar en nuestros seguidores, por lo que ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo del público. Nos vemos el 9 de mayo de 2026 para celebrar juntos un show inolvidable”, finalizaron en su comunicado.