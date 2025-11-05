Leiva, reconocido rockero español, llega a Lima por primera vez: fecha, lugar y entradas para ver al cantautor europeo
Leiva, conocido por su trayectoria en el rock contemporáneo y su conexión con Joaquín Sabina, sigue consolidándose como una figura destacada de la música española con su reciente documental 'Hasta que me quede sin voz'.
- Guns N' Roses en Lima: este es el posible setlist del concierto en el Estadio Nacional
- Banda española Dorian regresa a Lima para celebrar sus 20 años de carrera
El cantautor español José Miguel Conejo Torres, conocido como Leiva, llegará a Lima por primera vez para reunirse con sus fans peruanos, que lo han estado esperando desde hace muchos años. El artista europeo se presentará este 23 de enero en el CCB de Barranco, espacio que promete volverse en una velada cargada de nostalgia.
Leiva, considerado como uno de los cantautores más importantes del rock contemporáneo español, brindará un esperado y único concierto en Perú, como parte de su gira ‘Tour Gigante’, donde repasará todos sus éxitos. Las entradas de este show, a cargo de la productora Festiautor, están disponibles desde este jueves 6 de noviembre, a partir de las 10:00 a.m., en la plataforma digital de Joinnus.
TE RECOMENDAMOS
LAS CARTAS TIENEN UN MENSAJE PARA TI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Conciertos en Perú en noviembre 2025: fechas, precios y cómo comprar entradas para shows de Guns N’ Roses, Marco Antonio Solís y más
Trayectoria de Leiva
Nacido en la ciudad de Madrid bajo el nombre de José Miguel Conejo Torres, el artista español de 45 años cuenta con una trayectoria de más de dos décadas al servicio de la música. Como se recuerda, a principios de los 2000 integró el dúo Pereza. Junto a su compañero Rubén Pozo, alcanzó un notable éxito gracias a un estilo en donde fusiona rock clásico y pop urbano.
Tras su separación de 2011, Leiva siguió avanzando en solitario y eso le permitió alcanzar madurez tanto musical como lírica. Discos como ‘Diciembre’ (2012), ‘Monstruos’ (2016) o ‘Cuando te muerdes el labio’ (2021) han confirmado su capacidad para combinar introspección, melodía y energía rockera.
Durante este 2025, Leiva ha completado una gira de referencia en el panorama musical de España. Gracias a su tour, ha logrado hacer sold outs en tiempo récord en plazas como Toledo, Madrid, Zaragoza, Sevilla, Sanxenxo, Barcelona o La Coruña. Sin duda, estos hitos confirman la profunda conexión que tiene con su público, confirmándolo como una de las figuras más sólidas y queridas del panorama musical de su país.
PUEDES VER: Julián Saldarriaga, guitarrista de Love of Lesbian, defiende su estilo musical: 'Hay que ser fiel a uno mismo'
Leiva y su estrecha relación con Sabina
En importante destacar que Leiva guarda una estrecha relación con Joaquín Sabina. Su colaboración ha dado lugar a canciones como ‘Partido a Partido’ y ha resultado en trabajos conjuntos como la banda sonora del documental de Sabina, ‘Sintiéndolo mucho’, por el que ganaron un premio Goya a Mejor Canción Original en 2023. Su relación es descrita como una hermandad, en donde ambos han compartido horas en el estudio de grabación, así como espacios personales durante estos años.
En otro plano artístico, el cantautor viene de estrenar recientemente en el Festival de cine de San Sebastián la película documental ‘Hasta que me quede sin voz’, que ahora mismo se proyecta en salas de toda España. Cuenta con una canción original compuesta y producida por el propio Leiva.