HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Espectáculos

¡Orgullo nacional! Susana Baca se conmueve al recibir Premio a la excelencia en los Latin Grammy 2025: “Me encuentro muy feliz”

Susana Baca, tres veces ganadora de los Latin Grammy, expresó su felicidad por este homenaje y se mostró orgullosa por su compromiso con la música de sus orígenes.

La Academia Latina de la Grabación anunció a Susana Baca como ganadora del Premio a la Excelencia Musical, que se entregará en la gala de los Latin Grammy el próximo 9 de noviembre en Las Vegas. Foto: composición Jazmin Ceras-La República
La Academia Latina de la Grabación anunció a Susana Baca como ganadora del Premio a la Excelencia Musical, que se entregará en la gala de los Latin Grammy el próximo 9 de noviembre en Las Vegas. Foto: composición Jazmin Ceras-La República | Foto: composición Jazmin Ceras-La República

Este jueves 7 de agosto, La Academia Latina de la Grabación anunció a Susana Baca como ganadora del Premio a la Excelencia Musical, que se entregará en noviembre en el marco de la gala de los Latin Grammy, que tendrá lugar en Las Vegas (Estados Unidos). Tras la buena noticia, la cantautora peruana expresó su emoción por el reconocimiento a su carrera musical.

Según el comunicado de la Academia Latina de la Grabación, Susana Baca será premiada porque ha investigado, valorado y protegido las tradiciones del repertorio afroperuano. “Su exquisita versión del tema ‘María Landó’, de Chabuca Granda, la posicionó como una diva global, despertando un renovado interés por el género afroperuano. Hasta el día de hoy, continúa grabando y llevando su música al mundo”, señalan.

PUEDES VER: Álbumes peruanos ‘Dejar el alma en cada canción’ y ‘Desbordes de emoción’ postulan al Latin Grammy

lr.pe

Susana Baca agradece el reconocimiento de los Latin Grammy

Susana Baca, ganadora de tres Latin Grammy y nominada al Grammy, manifestó su alegría por el premio que recibirá el próximo 9 noviembre en un homenaje privado en Las Vegas. “Me encuentro muy feliz por recibir este gran reconocimiento para nosotros, los músicos”, comentó a través de un video que la misma organización compartió en sus redes sociales.

Asimismo, Baca, quien pertenece al selecto grupo de cantautoras folclóricas junto a leyendas como Mercedes Sosa y Violeta Parra, aseguró que no se equivocó cuando decidió trabajar en la música de sus orígenes, de su país y de Latinoamérica. “Estoy en la mayoría de los corazones de la gente con mi música”, añadió.

La cantautora peruana se destacó por su labor en la preservación del repertorio afroperuano y su interpretación del tema 'María Landó'. Foto: Latin Grammy

La cantautora peruana se destacó por su labor en la preservación del repertorio afroperuano y su interpretación del tema 'María Landó'. Foto: Latin Grammy


Además de Susana Baca, La Academia Latina de la Grabación anunció a Enrique Bunbury, Ivan Lins, Pandora y Olga Tañón como los ganadores del Premio a la Excelencia Musical, que se otorga a aquellos intérpretes que la organización considera que “han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades”.

“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, así como a nuestro primer ganador del Premio al Educador de Música Latina”, dijo en el comunicado Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación.

Notas relacionadas
Álbumes peruanos ‘Dejar el alma en cada canción’ y ‘Desbordes de emoción’ postulan al Latin Grammy

Álbumes peruanos ‘Dejar el alma en cada canción’ y ‘Desbordes de emoción’ postulan al Latin Grammy

LEER MÁS
Eva Ayllón y la vez que se convirtió en la primera mujer peruana en recibir un Latin Grammy a la Excelencia Musical

Eva Ayllón y la vez que se convirtió en la primera mujer peruana en recibir un Latin Grammy a la Excelencia Musical

LEER MÁS
Integrantes del Grupo 5 felices por reconocimiento de los Latin Grammy por sus 52 aniversario: “Es un trabajo constante y exigente”

Integrantes del Grupo 5 felices por reconocimiento de los Latin Grammy por sus 52 aniversario: “Es un trabajo constante y exigente”

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

LEER MÁS
Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

LEER MÁS
Katy Jara sorprende al no descartar reencontrarse con Agua Bella, pero pone una fuerte condición: "Voy porque somos luz"

Katy Jara sorprende al no descartar reencontrarse con Agua Bella, pero pone una fuerte condición: "Voy porque somos luz"

LEER MÁS
Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: "El que no tiene se viste como quiere"

Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: "El que no tiene se viste como quiere"

LEER MÁS
Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

LEER MÁS
El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Espectáculos

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Actor peruano que triunfa en México regresa a Lima y queda fascinado al probar ceviche en un mercado: “¡Esto es otra cosa!”

Renzo Schuller y Mathias Brivio protagonizaron tenso momento en vivo en 'Esto es Guerra': "No seas sinvergüenza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota