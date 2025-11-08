El 7 de noviembre, la Academia de la Grabación anunció a los nominados para los Grammy 2026, destacando a dos talentos peruanos en importantes categorías. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

El último viernes 7 de noviembre, la Academia de la Grabación reveló la lista de nominados que competirán por los premios más importantes de la música, entre ellos figuran artistas consagrados hasta las nuevas promesas del año. Para alegría de los peruanos y para sorpresa de muchos, dos músicos peruanos fueron incluidos en los Grammy 2026.

Flor Bromley, nacida en Perú, ha sido nominada a los Grammy en la categoría Mejor Álbum Infantil por su poderoso e inspirador disco ‘Herstory’, una innovadora celebración musical de las voces y las historias de mujeres que están cambiando el mundo. En tanto, el guitarrista Ciro Hurtado compite a Mejor Interpretación Musical Global por ‘Cantando en el camino’.

Flor Bromley celebra su nominación a los Grammy 2026



A través de sus redes sociales, Flor Bromley compartió su reacción al enterarse de su nominación a los Grammy 2026 por ‘Herstory’, un álbum que combina sonidos globales con narraciones llenas de empoderamiento, y que invita a un viaje por las vidas de mujeres extraordinarias que han transformado el planeta, como Emily Calandrelli, Greta Thunberg, Gloria Estefan, Isabel Allende, entre otras.

“Este álbum lo hice para mi hija y para cada niño y niña que merece ver modelos femeninos fuertes representados en la música,” afirma Flor Bromley. “Quise crear canciones que celebren la determinación, la bondad y la belleza de la diversidad. Que Herstory sea reconocida por la Academia de la Grabación significa muchísimo, no solo para mí, sino para todos los que creemos que la música puede inspirar el cambio”, añade.

‘Herstory’ cuenta con colaboraciones de reconocidos artistas como Alphabet Rockers, Tony Succar, Jabali Afrika, Charu Suri y Loopy Tunes Preschool Music, además de un destacado equipo de ingeniería conformado por Jeanne Montalvo, Roger Montejano, Jett Galindo, Luis Herrera y Oli Morgan (Abbey Road Studios). Esta nominación al premio Grammy representa un importante hito en la trayectoria de Bromley como inmigrante latina, cantautora y defensora de la representación en los medios infantiles.



“Ahora, celebrando adecuadamente mi cumpleaños y la nominación al Grammy. ¡Qué día! ¡Necesitaba una bebida! ¡Gracias a todos por sus buenos deseos! ¡Salud!”, expresó Ciro Hurtado en Instagram.

