Tras ocho años alejada de la actuación, pero no del foco mediático, Meghan Markle regresa al séptimo arte luego de poner en pausa su profesión a finales del 2017, tras interpretar a la asistenta legal Rachel Zanel en la aclamada serie 'Suits. Según informó la revista People, la duquesa de Sussex tendrá una breve participación en la película 'Close personal Friends', bajo la dirección de Jason Orley. La cinta es producida por Amazon MGM y reunirá un elenco estelar encabezado por Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid y Henry Golding.

El tabloide estadounidense detalló que la esposa del príncipe Harry, con quien contrajo matrimonio en el 2018, fue vista en el set de rodaje en Pasadena, California. Agregado a ello, se reveló que la nuera del rey Carlos III interpretará una versión de sí misma. “Tiene un papel pequeño. Se la veía relajada y feliz. Se presentó con todos y fue muy dulce y sencilla”, reveló una fuente cercana a Meghan Markle.

El regreso de Meghan Markle a la actuación

Meghan Markle realizará un pequeño cameo, pero significativo e importante porque representa su retorno "a lo que realmente ama". Como se recuerda, la duquesa de Sussex se retiró de la actuación tras anunciar su compromiso con el príncipe Harry, quinto en la línea de sucesión al trono de Inglaterra. En aquel entonces, la exestrella de TV precisó que se dedicaría por completo a su papel como miembro de la familia real británica. “Lo emocionante de esta transición es poder enfocar mi energía en causas que importan”, declaró.

Asimismo, una fuente reveló que la actriz estadounidense “ha recibido muchas ofertas, pero esta le pareció la correcta". En cuanto al príncipe Harry, People precisó que el hijo menor de la fallecida princesa Diana se ha mostrado a favor de que su esposa regrese a la pantalla grande. “Harry, por supuesto, está muy orgulloso de ella. Solo quiere que haga lo que la haga feliz”, reveló el medio.

¿Cómo ha sido la vida de Meghan Markle y el príncipe Harry desde que abandonaron sus funciones reales?

En medio de un inesperado capítulo, en el 2020, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, anunciaron su intención de abandonar su papel en la corona británica y "volverse independientes económicamente".

Tras la histórica decisión, los duques de Sussex se instalaron en Estados Unidos y, desde entonces, han desarrollados diversos proyectos para Netlix, como 'Con amor, Meghan', 'Harry & Meghan' y 'Corazón de Invictus' mientras crían a sus hijos lejos de lo protocoles reales.