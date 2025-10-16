HOYSuscripcion LR Focus

Alejandra Guerra, Grapa Paola y Lelé Guillén protagonizan la obra teatral ‘Ana contra la muerte’ en el Centro Cultural PUCP

El Centro Cultural PUCP presenta ‘Ana contra la muerte’, una obra de Gabriel Calderón que critica la desigualdad estructural en el acceso a salud. Las funciones se llevarán a cabo del 23 de octubre al 30 de noviembre.

Dirigida por Carla Valdivia, la tragedia contemporánea muestra la lucha de una madre por salvar a su hijo enfermo, convirtiendo su dolor en un poderoso grito colectivo. Foto: difusión.
El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú presenta la obra teatral ‘Ana contra la muerte’, una crítica a la desigualdad estructural, donde los más vulnerables no acceden a salud ni a una vida digna. Esta pieza artística cuenta con las actuaciones de Alejandra Guerra, Grapa Paola y Lelé Guillén.

Escrita por el dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón y dirigida por Carla Valdivia, ‘Ana contra la muerte’ es una tragedia contemporánea profundamente conmovedora que parte de una historia íntima —una madre que se niega a aceptar la muerte de su hijo enfermo— para desplegar una poderosa reflexión cultural y política.

¿Cuándo y dónde ver ‘Ana contra la muerte’?

El público tendrá oportunidad de ver la obra del 23 de octubre al 30 de noviembre en el Teatro del Centro Cultural PUCP, ubicado en Av. Camino Real 1075, San Isidro. Las entradas ya están a la venta en la boletería del CCPUCP de lunes a domingo de 3:00 a 9:00 p.m.

La obra es una crítica a la desigualdad estructural, donde los más vulnerables no acceden a salud ni a una vida digna. A través de un lenguaje cargado de simbolismo y elementos rituales, Calderón transforma el dolor individual en un grito colectivo, haciendo del teatro un espacio donde lo íntimo y lo político se entrelazan de forma poderosa y conmovedora.

¿De qué trata ‘Ana contra la muerte’?

‘Ana contra la muerte’ trata sobre una madre y todas las cosas que debe atravesar para salvar la vida de su hijo que tiene cáncer. Ana no puede costear los tratamientos que requiere, por lo que hará lo impensable para salvarlo de la muerte. El autor nos presenta una historia trágica cargada de amor donde se cuestiona el sentido de la vida y la muerte, la arbitrariedad de la justicia, las consecuencias de las diferencias sociales y los límites del amor maternal.

