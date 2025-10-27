La obra teatral 'Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical' se presentará en Barranco los viernes, sábados y domingos de noviembre, bajo la dirección de Gina Yangali. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La obra teatral ‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’, que busca retratar la crueldad de la humanidad a través de un juego de niños, llegará a las salas de teatro de Barranco los viernes, sábados y domingo de noviembre. Esta pieza está dirigida por Gina Yangali, reconocida actriz de teatro, cine y televisión.

‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’, que cuenta con las actuaciones de Alejandro Melgar, Rodrigo Tapia, Mateo Pomayay, entre otros, se podrá ver los viernes y sábados a las 8 p. m. y los domingos a las 5 p. m. del 14 al 28 de noviembre del 2025 en la Sala Quilla, ubicada en avenida Francisco Bolognesi 397 (Barranco).

¿De qué trata ‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’?



‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’ retrata a siete adolescentes cuyas dinámicas aparentemente inofensivas revelan un fondo oscuro: la violencia y la crueldad heredadas del mundo adulto. A través de música, movimiento y una narrativa intensa, la pieza plantea una pregunta que resuena más allá del escenario: ¿Cuál es el límite entre el juego y la vida?

El exitoso musical, escrito por el músico Juan Pablo Schapira, creador de ‘Mamá está más chiquita’ junto a Marcelo Caballero, director de ‘La Sirenita’ en Argentina, parte de la obra censurada de Roma Mahieu y se caracteriza por su profundo mensaje social y su capacidad de conmover. La dirección vocal está a cargo de Adriana Timoteo, mientras que la coreografía y el movimiento escénico son de Fredi Ghoul.

¿Quiénes actúan en ‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’?

El elenco de ‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’ reúne a Alejandro Melgar, Rodrigo Tapia, Mateo Pomayay, Fiorella Caballero, Makena Vega, Kendra Vega, Lucia Rivera e Ignacio Fernández.

Con una duración de 60 minutos, ‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’ es una producción de Club House y Playbill, recomendada para público desde los 12 años acompañados de un adulto. Las entradas están a la venta en Joinnus.

