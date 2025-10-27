HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM
Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     
Cultural

Gina Yangali dirige ‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’, obra que muestra el lado oscuro de los adolescentes

'Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical', bajo la dirección de Gina Yangali, aborda la crueldad de la humanidad a través de un juego de siete adolescentes, donde se exploran temas como la violencia y el duelo entre la vida y el juego.

La obra teatral 'Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical' se presentará en Barranco los viernes, sábados y domingos de noviembre, bajo la dirección de Gina Yangali. Foto: difusión.
La obra teatral 'Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical' se presentará en Barranco los viernes, sábados y domingos de noviembre, bajo la dirección de Gina Yangali. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La obra teatral ‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’, que busca retratar la crueldad de la humanidad a través de un juego de niños, llegará a las salas de teatro de Barranco los viernes, sábados y domingo de noviembre. Esta pieza está dirigida por Gina Yangali, reconocida actriz de teatro, cine y televisión.

‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’, que cuenta con las actuaciones de Alejandro Melgar, Rodrigo Tapia, Mateo Pomayay, entre otros, se podrá ver los viernes y sábados a las 8 p. m. y los domingos a las 5 p. m. del 14 al 28 de noviembre del 2025 en la Sala Quilla, ubicada en avenida Francisco Bolognesi 397 (Barranco).

¿De qué trata ‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’?

‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’ retrata a siete adolescentes cuyas dinámicas aparentemente inofensivas revelan un fondo oscuro: la violencia y la crueldad heredadas del mundo adulto. A través de música, movimiento y una narrativa intensa, la pieza plantea una pregunta que resuena más allá del escenario: ¿Cuál es el límite entre el juego y la vida?

El exitoso musical, escrito por el músico Juan Pablo Schapira, creador de ‘Mamá está más chiquita’ junto a Marcelo Caballero, director de ‘La Sirenita’ en Argentina, parte de la obra censurada de Roma Mahieu y se caracteriza por su profundo mensaje social y su capacidad de conmover. La dirección vocal está a cargo de Adriana Timoteo, mientras que la coreografía y el movimiento escénico son de Fredi Ghoul.

¿Quiénes actúan en ‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’?

El elenco de ‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’ reúne a Alejandro Melgar, Rodrigo Tapia, Mateo Pomayay, Fiorella Caballero, Makena Vega, Kendra Vega, Lucia Rivera e Ignacio Fernández. 

Con una duración de 60 minutos, ‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’ es una producción de Club House y Playbill, recomendada para público desde los 12 años acompañados de un adulto. Las entradas están a la venta en Joinnus.

Notas relacionadas
Alejandra Guerra, Grapa Paola y Lelé Guillén protagonizan la obra teatral ‘Ana contra la muerte’ en el Centro Cultural PUCP

Alejandra Guerra, Grapa Paola y Lelé Guillén protagonizan la obra teatral ‘Ana contra la muerte’ en el Centro Cultural PUCP

LEER MÁS
Karina Jordán sobre el gobierno: "Han atentado contra los derechos humanos"

Karina Jordán sobre el gobierno: "Han atentado contra los derechos humanos"

LEER MÁS
Obra documental ‘El rincón de los muertos’ será presentada en el Centro Cultural PUCP

Obra documental ‘El rincón de los muertos’ será presentada en el Centro Cultural PUCP

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco: cuestionan incumplimiento de protocolos en accidente que involucró a conocido locutor radial

Accede a una compra de deuda a una tasa desde 0.84% mensual y ahorra pagando menos intereses

Sol peruano presenta leve depreciación de 0,04%: "El factor político es una fuente de riesgo en el Perú", señala analista

Cultural

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Martín Rodríguez-Gaona: “Las redes sociales afectan directamente a la lectura tradicional, solitaria, concentrada y silenciosa”

Hemingway y un peruano en el Día D, por Eduardo González Viaña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ronald Atencio: “Condenan a Bermejo cuando se perfila como candidato presidencial de la izquierda peruana”

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025