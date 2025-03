Ángel Ramírez, conocido por sus divertidos videos en redes sociales junto a su esposa Colleen Berry, más conocida como ‘Coco’, se pronunció después que fue captado ingresando a varios hoteles en compañía de un amigo y dos mujeres, asegurando que no le fue infiel a la madre de su hijo. El tiktoker reconoció que la situación ha afectado su matrimonio y anunció que él y ‘Coco’ han decidido separarse temporalmente mientras enfrentan esta difícil situación.

A través de una transmisión en sus plataformas, el creador de contenido mandó un mensaje a su esposa, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos, a quien considera que fue la más afectada tras el ampay.

Ángel Ramírez anuncia que se separó de su esposa

El tiktoker peruano desató una fuerte polémica tras ser captado ingresando a varios hoteles del distrito de Lince en compañía de un amigo y dos mujeres en la madrugada del domingo 9 de marzo. Las imágenes fueron difundidas por el canal de YouTube 'Puro Floro', los populares 'Urracos' de Magaly Medina.

La esposa del tiktoker y madre de su hijo se encuentra de viaje en Estados Unidos, su país natal. Tras la viralización del ampay, el influencer chiclayano usó sus redes sociales para esclarecer los hechos y negó haberle sido infiel a su esposa. Además, anunció que ambos decidieron separarse temporalmente.

“Quiero mandarle un mensaje a Colleen, es la persona más afectada con todo esto, me siento muy mal por todo lo que está pasando. Te amo mucho. Yo sé que vamos a solucionar todo esto. Hemos decidido los dos, por todo lo que está pasando, cortar comunicación por el momento”, declaró Ángel Ramírez.

Ángel Ramírez niega haberle sido infiel a su esposa 'Coco'

El streamer explicó cómo ocurrieron los hechos la noche del ampay. Según su versión, salió de fiesta con un amigo a una discoteca, donde se encontraron con la exsaliente de este último y una amiga cercana. Su amigo las invitó a conversar y posteriormente las acompañaron a buscar un alojamiento.

"Vengo a aclarar el video que se mostró y lo que se pudo haber grabado en el momento. No lo niego, pero yo creo que se pasaron un poco la mano (...) Nosotros fuimos a la reunión, estuvimos tomando. Esta persona que me acompañó encontró a dos mujeres cercanas a él, su exsaliente y una amiga", comentó Ramírez.

El influencer indicó que, tras una discusión entre su amigo y su expareja, decidieron buscar un alojamiento para que ellas pudieran descansar. Sin embargo, al no encontrar disponibilidad, optaron por conseguirles un taxi. "Mi amigo me dijo: 'No quiero ir a dejarlas hasta una locación lejana' y yo tampoco porque no me pagan la gasolina. Le dije: 'Te acompaño a donde vas a ir a dejarlas' (...) Fuimos en busca de un alojamiento donde puedan pasar la noche.

Finalmente, el tiktoker aseguró que su intención nunca fue ser infiel a su esposa y que la situación se malinterpretó. "Ellos comenzaron a pelear nuevamente en la calle (mi amigo y su expareja), y lo que hice fue subirme al carro y buscar un lugar donde ellas pudieran tomar un taxi y regresar a casa. Intentamos todo lo posible para que ellas puedan descansar (...) Obviamente, ahí yo pequé un poco de buen amigo sin darme cuenta al nivel que me estaba exponiendo", concluyó.